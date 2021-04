Eliminar el periodo 2020 para el cálculo de los pagos parciales podría traer un impacto importante para los contribuyentes que no tuvieron utilidades y que reportaron cero por concepto de impuesto. Empresas turísticas o de construcción que resultaron golpeadas producto de la pandemia y que no generaron utilidades podrían pagar más en caso de que no se aplique el periodo fiscal del 2020.