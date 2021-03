En el tema de la D-151 no hay ningún cambio. Absolutamente ninguno. El Colegio de Contadores alega que hay alguna incerteza y no la hay, desde el 2019 se emitió la resolución diciendo que: no hay que declarar lo que está respaldado con factura electrónica y se eliminaron los límites, es decir, deben declarar todo lo que no tenga factura electrónica.