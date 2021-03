Si un contribuyente posee una pizzería y por cada pizza que vendió cobró el 13% del IVA, el obligado ya cobró el impuesto al consumidor y ese porcentaje cobrado no le pertenece porque es dinero del Estado. En caso de no pagar el impuesto, el contribuyente estaría usando fondos que no le corresponden y por eso no se puede llegar a un arreglo de pago, indicó Guevara.