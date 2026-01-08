Impuesto a las casas de lujo vence el 15 de enero: expertos llaman a no exponerse a sanciones

El próximo 15 de enero de 2026 vence el plazo para pagar el Impuesto Solidario, más conocido como el tributo a las casas de lujo, y aunque la declaración se presenta cada tres años, el pago se hace una vez al año.

Los propietarios de viviendas cuyo valor fiscal de su construcción —sin considerar el terreno— supere los ¢143 millones deberán cumplir con este compromiso tributario.

Interior de una vivienda de lujo con vista al mar, que podría estar incluida en el cálculo del impuesto solidario para casas de alto valor. (Shutterstock/Shutterstock / La Nación)

“En los casos en que el contribuyente, ya sea físico o jurídico, haya adquirido la propiedad en 2025, deberá presentar el formulario D-174 y efectuar el pago a través de Tribu-CR”, explicó Germán Morales, socio director de Grant Thornton.

El pago del Impuesto Solidario puede realizarse en línea, registrando una cuenta bancaria en formato IBAN en la plataforma Tribu-CR, o bien de forma presencial en las ventanillas del Banco de Costa Rica (BCR) y BAC.

Para registrar la cuenta bancaria, el contribuyente debe ingresar a Tribu-CR, seleccionar el menú “Mis datos”, agregar una nueva cuenta para pagos tributarios y verificar que el titular coincida con el contribuyente.

“La tarifa del impuesto va desde el 0,25% del valor de la propiedad, cuando este sea menor a los ¢359 millones (alrededor de $718.000), y hasta un 0,55% para aquellas viviendas que excedan los ¢2.162 millones (alrededor de $4,32 millones)”, explicó Carlos Morales, socio de Grupo Camacho.

La no presentación del pago oportuno puede acarrear sanciones, según lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El incumplimiento conlleva sanciones por no presentación, por morosidad en el pago o por la inexactitud de la información suministrada. Según sea el caso, la sanción será de entre medio salario base (¢231.100) y hasta el 150% del impuesto dejado de pagar.

Paso a paso para registrar una cuenta bancaria en TRIBU-CR