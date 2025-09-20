Negocios

¿Quiere construir una cabaña en Costa Rica para descansar o alquilar? Estas son las mejores zonas, los precios y las tendencias

Conversamos con dos constructores y un propietario sobre las implicaciones de adquirir una cabaña en Costa Rica para uso familiar o negocio

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Construir una cabaña en Costa Rica es mucho más que levantar paredes de madera y tejas inclinadas, es un proyecto que combina estilo de vida, inversión y un deseo casi instintivo de volver a la naturaleza.