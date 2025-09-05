Economía y Política

Inflación interanual en Costa Rica se ubica en -0,94% tras segunda caída consecutiva de precios en agosto

Por Redacción EF

Por segundo mes consecutivo, el costo de la vida en Costa Rica experimentó una disminución, llevando la inflación a terreno negativo en su medición interanual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de -0,21% en agosto de 2025. Con este resultado, la variación acumulada en los primeros ocho meses del año es de -1,56%, mientras que la variación interanual (septiembre 2024 a agosto 2025) alcanzó -0,94%.








