Inflación interanual en Costa Rica se ubica en -0,94% tras segunda caída consecutiva de precios en agosto

Por segundo mes consecutivo, el costo de la vida en Costa Rica experimentó una disminución, llevando la inflación a terreno negativo en su medición interanual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de -0,21% en agosto de 2025. Con este resultado, la variación acumulada en los primeros ocho meses del año es de -1,56%, mientras que la variación interanual (septiembre 2024 a agosto 2025) alcanzó -0,94%.
El análisis por divisiones de consumo muestra una tendencia generalizada a la baja, con 11 de los 13 grupos que conforman el índice presentando disminuciones en sus precios.
Las divisiones que tuvieron el mayor efecto negativo en la variación mensual del índice fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación, deporte y cultura. En términos porcentuales, las caídas más pronunciadas se dieron en:
Recreación, deporte y cultura: -0,96%
Muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico: -0,62%
Alimentos y bebidas no alcohólicas: -0,44%
Por otra parte, únicamente dos divisiones registraron un aumento en sus precios durante el mes de agosto: Salud, con una variación de 0,38%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,32%.
