Los nubarrones amenazan el buen tiempo de la economía costarricense, ¿se avecina una tormenta?

La inversión extranjera, el turismo y el consumo se enfrían; mientras que el agro ya cayó en recesión. Las autoridades llaman a la calma, pero el mercado ve riesgos crecientes y que no terminan de revelar sus magnitudes

Por Josué Alfaro

La economía de Costa Rica se llenó de nubarrones en poco tiempo. En los últimos meses cayó la Inversión Extranjera Directa (IED), bajó la visitación turística, el consumo de los hogares perdió impulso y el sector agropecuario entró en recesión, al tiempo que otras actividades como el comercio han empezado a enfriarse.








