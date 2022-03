Infraestructura portuaria, Marca País y alianzas con Asia-Pacífico: prioridades de los aspirantes a la Presidencia en comercio exterior

El 2021 se convirtió en el año en el cual el valor de las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzó el mejor desempeño registrado en los últimos cuatro años. El nuevo gobierno tendrá qué hacer y al menos los planes de gobierno de los aspirantes a la Presidencia, que participan en la segunda ronda electoral, lo reconocen.

Los ingresos por exportación de productos pasaron de $10.639 millones en los primeros 11 meses de 2020 a $13.316 millones en igual periodo de 2021, un crecimiento del 25%, según datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Superar esa meta será una tarea complicada para este año, ya que dependerá de la prontitud con la que el próximo gobierno atienda los principales desafíos, que enfrenta actualmente la actividad. Entre las principales, la modernización de la infraestructura portuaria y vial.

Ambos candidatos concuerdan que se debe realizar una evaluación constante sobre la capacidad y la demanda de los puertos. Para eso proponen solucionar el impase en que se encuentran las gestiones para ampliar y mejorar el Puerto de Caldera. (Alonso Tenorio)

Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), había expresado en entrevista para EF antes del estallido de la guerra en Ucrania, que pese a que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta para el 2022 un crecimiento del 11% de las exportaciones de bienes, la Cámara considera que ese incremento podrías ser mayor.

La razón es que el país está “muy bien posicionado” en el mundo con sus productos, la demanda va a continuar y espera que el sector tenga un crecimiento continuo a dos dígitos en 2022. No obstante, Bonilla resaltó que para lograr un crecimiento a dos dígitos se requiere de la ejecución del próximo gobierno para atender los principales retos del sector.

Costa Rica tiene tres principales puertos de carga: Puerto Limón, Moín y Caldera. Los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) representan el 30% de la carga de importación y exportación por el Caribe, entre ellas cargas granel y mixta y, además, son el proveedor exclusivo del combustible.

La cifra restante de importación y exportación está a cargo de APM Terminals, concesionario del megapuerto de Moín, que se encuentra operando desde febrero de 2019.

Los productos que más se exportan desde los puertos del Caribe son el banano y los granos, así como las frutas frescas, verduras, café, plantas, hortalizas y textiles.

Caldera, por su parte, es el puerto marítimo costarricense más grande e importante para usos comerciales en la costa del Océano Pacífico. Cuenta con cuatro muelles (actualmente, solo tres en operación) y la carga en contenedores es la que más se maneja.

Los asignados para recibir estos contenedores (que provienen de paíse como Estados Unidos, China y México) son únicamente el uno y dos. El resto son para recibir carga rodante, en paletas, granel y acero. El principal producto de exportación desde la costa del Pacífico es el maíz, seguido por otros como haba de soja, trigo, arroz y láminas de hierro.

En planes de gobierno

¿Cuáles son las prioridades de Rodrigo Chaves, candidato a la Presidencia por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y de José María Figueres, aspirante por el Partido Liberación Nacional (PLN) en Comercio Exterior?

EF contactó al departamento de prensa de ambos candidatos para conocer sobre las tres prioridades a desarrollar para el sector exportador en un eventual gobierno 2022-2026, sin embargo, al cierre de esta edición no se contó con la respuesta de ninguno.

Las propuestas de Chaves y Figueres fueron recabadas de sus respectivos planes de gobierno, así como de un conversatorio organizado por Cadexco, en el cual fue partícipe el candidato por el PPSD.

Al realizar un acercamiento al listado de propuestas, se puede observar que José María Figueres plantea al menos cinco soluciones por cada nueve ejes “clave” en su plan de gobierno: exportaciones y atracción de inversión, talento, infraestructura para la exportación e importación, tecnología, innovación y emprendimientos, trámites y procesos de exportación e inversión, estrategias fuera de la Gran Área Metropolitana, mercados y tratados de libre comercio, enfoque a Centroamérica y el Caribe, y marca país.

En cuanto a Chaves, únicamente se visualizan siete propuestas para el sector exportador, a manera general, en su plan de gobierno.

En común, los candidatos priorizan tres temas en específico: infraestructura portuaria, marca país y alianzas comerciales Asia-Pacífico.

Ambos concuerdan que se debe realizar una evaluación constante sobre la capacidad y la demanda de los puertos. Para eso proponen solucionar el impase en que se encuentran las gestiones para ampliar y mejorar el Puerto de Caldera. “¡El dragado de Caldera no puede retrasarse más!”, se lee en el plan del PPSD.

Concretar nuevas alianzas comerciales, en especial con países de Asia-Pacífico, parece ser importante para apoyar al sector exportador en el próximo gobierno.

Por ejemplo, Figueres planea implementar una estrategia país para lograr una mayor presencia en Asia, integrando acciones de comercio, diplomáticas, turismo, cultura y de atracción de inversiones.

Asimismo, Chaves plantea concretar la inserción de Costa Rica al acuerdo Alianza del Pacífico, negociar un posible ingreso del país al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, promover un acercamiento al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, y explorar perspectivas de asociación con foros comerciales en el sudeste asiático.

“Yo creo en el libre comercio, ha generado enorme riqueza en el mundo, lo que me pareció absolutamente inadecuado fue que se abandonó al sector agropecuario tradicional después de este tratado. No podemos abandonar a ciertos sectores sin planes efectivos de transición, por eso yo estoy en contra de la regulación del mercado arrocero, particularmente en la parte industrial, las tarifas. Pero cuando me preguntan sobre caña, eso no lo vamos a mover”, expresó el candidato del PPSD, en el conversatorio organizado por Cadexco.

Otro tema relevante en la agenda es la Marca País. El aspirante de Liberación Nacional insta al aprovechamiento del comité interinstitucional y de su plan estratégico para mejorar la alineación interinstitucional y la administración de la marca. Así como, a poner énfasis en el mercadeo digital y el desarrollo de mensajes clave. Chaves, por su parte, manifestó su interés por renovar la reputación del país como destino de inversión y fuente de importaciones.

Ambos también concuerdan en incorporar a Costa Rica en el Acuerdo de Asociación de Economía Digital y en la creación de incentivos para la atracción de inversión extranjera y la creación de zonas francas fuera de la GAM.

Tenemos un Procomer que ha funcionado más o menos, pero que hay que renovar, reformar nuestras misiones diplomáticas. Para exportar hay que importar, la mentalidad mercantilista ya está totalmente irracional — Rodrigo Chaves, aspirante a la Presidencia de la República.

La creación de nueva oferta exportable, el apoyo al desarrollo de clústeres, facilitar la tramitomanía estatal, el apoyo a los agricultores en el área técnica y comercial con nuevas tecnologías y potenciar la competitividad también forman parte de las principales propuestas de los candidatos, según sus planes de gobierno, para solucionar los retos del sector exportador.