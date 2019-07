Un reglamento no tiene que ser omnicomprensivo, es decir, no tiene que repetir todo lo regulado en la ley: debe respetarla y desarrollar aquellos conceptos prácticos, procesales y conceptuales que hagan más fácil su comprensión. A pesar de ello, consideramos que hace muy bien la administración tributaria aclarando, mediante estas resoluciones generales, el listado de servicios que la norma reglamentaria regula. No obstante, no hay que pretender que en esta u otras áreas, el reglamento regule todos y cada uno de los posibles escenarios.