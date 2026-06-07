Economía y Política

Jóvenes ingenieras en Costa Rica diseñan complejos sistemas para estadios de la Premier League y las Grandes Ligas en Estados Unidos

Johnson Controls cumplió 11 años de tener un centro de servicios en Costa Rica, con 430 colaboradores que diseñan propuestas para instalar sistemas en una variedad de áreas para diversidad de instalaciones en EE. UU., Europa y Asia

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Por Carlos Cordero Pérez
Johnson Controls
Johnson Controls opera un hub estratégico en Forum 1. La firma tiene 11 años de estar en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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