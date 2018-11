“La competencia es la mejor forma de sacar hogares de la pobreza sin hacer gasto fiscal”.

La política de competencia busca proteger la rivalidad en los mercados porque la rivalidad hace que las empresas no se sientan cómodas, en el sentido de que no tienen competencia o se ponen de acuerdo con otras, una práctica que llamamos cárteles. Entonces, al estar con esa comodidad, no hay interés en aumentar la productividad, bajar costos, reducir precios. Si eso se suma a toda la economía entendemos por qué tenemos productividades relativamente bajas en América Latina.