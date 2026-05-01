La maquinaria del oficialismo empieza a funcionar desde el Directorio Legislativo y se expande a comisiones

El oficialismo alcanzó su primer objetivo en el Plenario: ocupar la totalidad de los puestos del Directorio Legislativo y, con ello, asegurar una posición privilegiada para ordenar la agenda política en Cuesta de Moras.

Las 31 curules del Partido Pueblo Soberano (PPSO) le permitieron dominar la elección de cada uno de los cargos del Directorio, al superar con holgura el umbral de 29 votos requerido para acceder a cualquiera de esos puestos.

El debut del partido de Gobierno en el Congreso estuvo marcado por pocas —o prácticamente nulas— resistencias para asumir el control del Directorio. Ese camino despejado en el inicio del periodo legislativo anticipa un escenario similar para la tramitación de muchos proyectos de ley, ya que las comisiones —el filtro previo antes de que los expedientes lleguen al Plenario— estarán mayoritariamente integradas por legisladores oficialistas.

Ese panorama, que en principio proyecta mayor celeridad para las iniciativas del Poder Ejecutivo, también podría enfrentar puntos de fricción. La oposición conserva herramientas reglamentarias, como la presentación de mociones de forma y fondo, capaces de ralentizar la discusión incluso dentro de comisiones dominadas por el oficialismo.

De igual forma, los 31 votos que hoy tiene asegurados el Gobierno no equivalen a una aprobación automática de toda su agenda. Aunque sí le permiten impulsar presupuestos y proyectos de mayoría simple sin depender de otras fracciones, el oficialismo deberá negociar cuando enfrente decisiones que exigen mayoría calificada, como la destitución de magistrados del Poder Judicial o la aprobación de determinadas reformas constitucionales.

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, junto a legisladores de su bancada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Desde las comisiones

Las comisiones legislativas representan el primer filtro político y técnico que deben superar los proyectos antes de ingresar al debate del Plenario.

La mayoría con la que cuenta el PPSO le otorga un peso determinante en esos espacios. A ello se suma que la definición de quiénes integrarán cada comisión recaerá en la presidenta legislativa oficialista, Yara Jiménez, lo que amplía aún más el margen de maniobra del bloque gobernante.

“Desde las comisiones hay un poder silencioso porque los proyectos pueden acelerarse, modificarse o incluso neutralizarse desde antes de que lleguen al Plenario”, enfatizó Kattia Benavides, politóloga y analista de temas legislativos.

Bajo ese escenario, y con una presencia dominante en esos órganos, la incertidumbre del Poder Ejecutivo sobre el avance de sus proyectos se reduce, al contar con mayores condiciones para construir victorias legislativas desde etapas tempranas del trámite.

No obstante, el control no es absoluto. Las mociones pueden ser presentadas por cualquier diputado en ejercicio —sea o no miembro de la comisión—, lo que mantiene abierta la posibilidad de extender los tiempos de análisis y discusión de los expedientes.

El PPSO presentó la siguiente nómina para distribuir a sus legisladores entre comisiones:

Comisiones ordinarias Legisladores Asuntos Hacendarios Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Grettel Ávila. Jurídicos José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo. Agropecuarios Osvaldo Artavia, Royner Mora, Ariel Mora y Ana Ruth Esquivel. Sociales Esmeralda Britton, Ana Katherine Muller, Kattia Ulate, Kristtel Ward y Robert Barrantes. Económicos Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias. Gobierno y Administración Juan Manuel Quesada, Zaira Murillo, Kattya Mora, Mayuli Ortega y Gonzalo Ramírez. Comisiones especiales permanentes Legisladores Mujer Mayuli Ortega, Kattia Calvo, Kattya Mora y Ana Ruth Esquivel. Educación Zaira Murillo, Ana Katherine Muller, Esmeralda Britton y Grettel Ávila. Discapacidad y Adulto Mayor Esmeralda Britton, Cindy Blanco, Kattia Ulate y Robert Barrantes. Relaciones Internacionales José Miguel Villalobos, Cindy Murillo, Mayuli Ortega, Juan Manuel Quesada. Juventud, Niñez y Adolescencia Royner Mora, Kristtel Ward, Kattia Ulate y Robert Barrantes. Control de Ingreso y Gasto Público Antonio Barzuna, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner y Nogui Acosta. Nombramientos Marta Esquivel, Gerald Bogantes, Antonio Barzuna, Yara Jiménez. Redacción Nogui Acosta, Grettel Ávila, Kattya Mora y Fernando Obaldía. Consultas de Constitucionalidad Cindy Centeno, Fernando Obaldía, José Miguel Villalobos, Daniel Siezer. Honores Reynaldo Arias, Ana Katherine Muller, Ana Ruth Esquivel, María Isabel Camareno. Municipales Nayuribe Guadamuz, Ariel Mora, Reynaldo Arias y Wilson Jiménez. Ambiente Zaira Murillo, Stephan Brunner, Ariel Mora y Juan Manuel Quesada. Seguridad y Narcotráfico Gonzalo Ramírez, Marta Esquivel, Daniel Siezer y Kattia Calvo. Turismo Royner Mora, Nayuribe Guadamuz, Cindy Murillo y Osvaldo Artavia. Derechos Humanos Gerald Bogantes, Osvaldo Artavia, Kristtel Ward y Wilson Jiménez.

Comisión clave

Aunque todas las comisiones inciden en el rumbo de los proyectos, las comisiones con Potestad Legislativa Plena concentran un peso político adicional: tienen la facultad de aprobar proyectos de ley por delegación del Plenario.

El artículo 124 de la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa puede delegar esa potestad, aunque también conserva la facultad de retomar, en cualquier momento, el debate o la votación de los expedientes delegados.

La misma Carta Magna excluye de ese mecanismo materias como temas electorales, creación o modificación de impuestos nacionales, convocatorias a una Asamblea Constituyente y reformas parciales a la Constitución Política.

Actualmente, el Congreso cuenta con tres comisiones legislativas plenas, integradas por 19 diputados cada una, lo que implica que los 57 legisladores deben estar distribuidos en alguna de ellas sin posibilidad de participar en más de una.

La composición de estos órganos será determinante para medir hasta qué punto el oficialismo podrá traducir su mayoría numérica en aprobaciones legislativas concretas.

Los nuevos diputados del oficialismo. (JOHN DURAN/John Durán)

Negociación

Con sus 31 curules, el Gobierno tiene margen para impulsar proyectos ordinarios en materias como seguridad pública o política fiscal, que requieren mayoría simple. También dispone de los votos suficientes para participar con comodidad en procesos de nombramiento que se abrirán en los próximos cuatro años, como los reemplazos en la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

Sin embargo, la oposición conserva capacidad de contención en aquellas decisiones que requieren 38 votos, entre ellas reformas constitucionales, destituciones de magistrados, levantamiento de garantías individuales, proyectos que incidan en el funcionamiento de otros poderes de la República o la aprobación de créditos internacionales.

En otras palabras, el control absoluto del Directorio y una mayoría robusta en comisiones pueden garantizarle al PPSO velocidad y orden interno, pero no sustituye la negociación política cuando la agenda exige mayorías calificadas.