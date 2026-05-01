Economía y Política

La maquinaria del oficialismo empieza a funcionar desde el Directorio Legislativo y se expande a comisiones

El oficialismo asume el control del Directorio y las comisiones en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, agilizando su agenda sin eludir negociaciones clave

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Por Tatiana Soto Morales

El oficialismo alcanzó su primer objetivo en el Plenario: ocupar la totalidad de los puestos del Directorio Legislativo y, con ello, asegurar una posición privilegiada para ordenar la agenda política en Cuesta de Moras.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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