Economía y Política

La nueva austeridad del tico: el miedo ya no es gastar... es “gastar mal”

El consumidor costarricense no deja de consumir, pero sí evalúa más cada una de sus compras. En un contexto de recursos limitados y precios más altos, el miedo no es por gastar sino por gastar “mal”

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Por Josué Alfaro

El costarricense no necesariamente dejó de comprar. Lo que cambió fue la tranquilidad con la que consume en un contexto de precios que subieron tras la pandemia y de ingresos, muchas veces, insuficientes.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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