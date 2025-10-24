Economía y Política

La oposición a cuatro meses de las elecciones: el chavismo absorbe a unos y otros apenas se asoman

Mientras el oficialismo capitaliza a medias la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, las fuerzas opositoras se reparten un escaso 17,5% de apoyo y parecen dividirse entre ignorados, consumidos por el chavismo y antagonistas insuficientes

Por Josué Alfaro

A cuatro meses de las elecciones nacionales, la contienda por la Presidencia de la República parece dividirse en tres grandes bloques: un 55% de personas que quieren votar pero siguen indecisos, un 25% que se decanta por la oficialista Laura Fernández y un 20% restante que se reparte entre las demás opciones, incluso votar nulo o votar en blanco.








