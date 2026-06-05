La paradoja económica de Limón: polo logístico con grandes brechas en ecosistema empresarial y seguridad

La imagen que suele proyectar Limón está asociada al principal puerto del país, al comercio exterior y a una ubicación estratégica para la economía costarricense. Sin embargo, cuando se revisan los indicadores que miden competitividad, desarrollo local y condiciones sociales, aparece una realidad más compleja.

Los datos muestran avances en algunas áreas, rezagos persistentes en otras y varias contradicciones que ayudan a explicar por qué el cantón continúa enfrentando desafíos para traducir su posición geográfica en bienestar para la población.

Según el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 de la Universidad de Costa Rica, Limón obtuvo una calificación general de 40,19 puntos y se ubicó en la posición 66 entre 82 cantones evaluados. Más que el resultado global, lo que llama la atención es la diferencia entre pilares que avanzan y otros que permanecen rezagados.

Parque Balvanero Vargas, corazón del centro de Limón.

La paradoja económica

La principal contradicción aparece cuando se compara la relevancia logística de Limón con los resultados de sus pilares económico y empresarial.

Indicadores destacados

Exportaciones por trabajador: 65,43

Consumo eléctrico per cápita: 40,89

Índice de competencia: 12,51

Potencial de exportación alcanzado por empresas: 10,9

Entidades financieras por km²: 0,36

Los datos sugieren que existe actividad económica vinculada al comercio exterior, pero esa actividad no se traduce necesariamente en un ecosistema empresarial diversificado.

Mientras las exportaciones por trabajador alcanzan uno de los mejores resultados relativos dentro del conjunto de indicadores económicos, el potencial exportador desarrollado por las empresas locales permanece bajo.

La concentración de actividades económicas alcanza 97,19 puntos, una señal de que gran parte del movimiento productivo depende de pocos sectores. Esa dependencia limita la capacidad del cantón para generar nuevas oportunidades cuando alguno de esos sectores pierde dinamismo.

El reducido número de entidades financieras por kilómetro cuadrado también refleja una estructura empresarial menos densa que la observada en otros centros económicos del país. Menos acceso financiero suele traducirse en menos emprendimientos, menor inversión y menor capacidad de expansión para pequeñas empresas.

La situación coincide con diagnósticos externos que describen una economía de enclave, donde actividades de gran escala generan movimiento económico, pero parte importante del valor agregado se concentra fuera del territorio.

Los resultados ayudan a explicar por qué la presencia de infraestructura portuaria y el volumen de comercio internacional no han sido suficientes para impulsar una transformación más profunda del tejido empresarial local.

Infraestructura con brechas

El mejor desempeño relativo del cantón aparece en infraestructura. Sin embargo, una revisión más detallada muestra que no todos los indicadores avanzan al mismo ritmo.

Indicadores destacados

Acceso a agua potable: 92,98

Internet en viviendas: 84,63

Cobertura 3G y 4G: 55,25

Velocidad 3G y 4G: 35,36

Puntaje del pilar: 53,89

El acceso a agua potable sobresale entre los indicadores cantonales y constituye uno de los principales activos de Limón. También destaca la cobertura de internet en los hogares, que supera los 84 puntos.

No obstante, la calidad de la conectividad cuenta una historia distinta. La velocidad de las redes móviles y la cobertura efectiva muestran resultados considerablemente menores, una diferencia que limita el impacto económico de la digitalización.

En términos prácticos, una familia puede tener acceso a internet, pero enfrentar restricciones para aprovechar herramientas de teletrabajo, educación virtual o comercio electrónico de forma competitiva.

Las brechas digitales adquieren mayor relevancia cuando se comparan con los desafíos de innovación que enfrenta el cantón. La infraestructura básica existe, pero todavía no logra convertirse en una plataforma sólida para el desarrollo tecnológico.

Esa diferencia entre acceso y calidad aparece repetidamente en distintos indicadores y constituye uno de los principales retos para los próximos años.

Edicifio de Correos de Costa Rica en Limón. (Jorge Navarro)

El empleo sostiene

Si existe un pilar que amortigua el resultado general de Limón es el laboral.

Indicadores destacados

Matrícula terciaria: 66,05

Población Económicamente Activa (PEA): 65,16

Especialización laboral: 64,61

Cobertura secundaria: 56,84

Puntaje del pilar: 55,74

La matrícula en educación superior y la participación laboral muestran niveles superiores a varios de los obtenidos en otros pilares. Esto sugiere una base de capital humano con potencial para sostener actividades económicas más complejas.

La especialización de los trabajadores en servicios e industria también presenta uno de los resultados más altos dentro del perfil cantonal. Esa condición ayuda a explicar por qué el mercado laboral se comporta mejor que otros ámbitos de competitividad.

Sin embargo, el crecimiento del empleo formal continúa mostrando espacio para mejorar. El indicador correspondiente se mantiene lejos de los niveles observados en cantones más dinámicos.

La relación entre formación y empleo constituye uno de los puntos más relevantes del análisis. Aunque aumenta la matrícula terciaria, buena parte de ese capital humano enfrenta un entorno económico que todavía no genera suficientes oportunidades de alto valor agregado.

El resultado es una situación en la que el recurso humano avanza más rápido que la transformación productiva del territorio.

Innovación pendiente

La innovación aparece como el principal punto débil dentro del conjunto de pilares evaluados.

Indicadores destacados

Exportaciones de alta tecnología: 0,64

Matrícula en Ciencia y Tecnología: 29,46

Centros educativos con internet: 38,16

Puntaje del pilar: 22,75

Las exportaciones de alta tecnología prácticamente no tienen peso dentro de la estructura productiva local. El indicador se ubica entre los más bajos de toda la medición.

La formación en áreas científicas y tecnológicas también muestra resultados limitados. Esto reduce la disponibilidad de talento especializado para impulsar procesos de investigación, desarrollo o transformación digital.

La situación genera un círculo difícil de romper. La baja demanda empresarial por perfiles tecnológicos reduce incentivos para la formación especializada, mientras la limitada oferta de talento dificulta la llegada de nuevas actividades intensivas en conocimiento.

El contraste resulta llamativo porque Limón alberga infraestructura estratégica para el comercio exterior y cuenta con una posición geográfica privilegiada.

A pesar de esas ventajas, los datos indican que la innovación todavía no se ha consolidado como un motor de competitividad para el cantón.

Seguridad y calidad

La dimensión social es probablemente la que genera mayores desafíos para el desarrollo futuro del territorio.

Indicadores destacados

Robos y asaltos: 84,41

Tasa de homicidios: 5,8

Esperanza de vida: 19,95

Habitantes por Ebáis: 77,74

Mitigación ambiental: 8,52

Los indicadores de seguridad continúan condicionando la percepción de calidad de vida. Hasta un informe de la Asamblea Legislativa de 2024 coincide en señalar la violencia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del cantón.

El dato relacionado con homicidios adquiere especial relevancia cuando se analiza junto con la esperanza de vida y otros indicadores sociales. La combinación refleja tensiones que van más allá del ámbito económico.

La salud presenta un comportamiento distinto al de los indicadores de seguridad. Mientras homicidios obtuvo 5,8 puntos y esperanza de vida 19,95; la relación de habitantes por Ebáis alcanzó 77,74 puntos, lo que sugiere que la disponibilidad territorial de atención primaria no constituye la principal limitación dentro del pilar de calidad de vida.

La gestión ambiental municipal, por otra parte, presenta uno de los desempeños más bajos del conjunto analizado. Esto limita la capacidad institucional para enfrentar desafíos asociados al crecimiento urbano y al cambio climático.

La suma de estos factores termina afectando la capacidad del cantón para atraer inversión, retener talento y fortalecer su competitividad de largo plazo.

El desafío institucional

El único pilar que no muestra señales claras de avance es el relacionado con gobierno local.

Indicadores destacados

Ingresos municipales per cápita: 42,98

Gasto no administrativo: 45,44

Dependencia de transferencias: 2,66

Gasto vial por kilómetro: 17,45

Puntaje del pilar: 37,36

Los indicadores sugieren limitaciones para convertir recursos en mejoras tangibles para la población. El gasto destinado a infraestructura vial continúa siendo uno de los puntos más débiles.

Aunque el pilar de gobierno obtuvo 37,36 puntos, algunos indicadores muestran comportamientos distintos. La gestión de patentes comerciales alcanzó 87,5 puntos, mientras que la dependencia de transferencias del sector público apenas registró 2,66.

La combinación entre recursos limitados, baja ejecución en algunas áreas y necesidades crecientes dificulta acelerar proyectos de desarrollo local.

Esta situación resulta especialmente relevante porque muchos de los desafíos observados en innovación, infraestructura o calidad de vida requieren coordinación institucional sostenida.

Los resultados muestran un cantón con desempeños muy distintos entre pilares. Mientras Infraestructura alcanzó 53,89 puntos y Laboral 55,74, Innovación obtuvo 22,75, Empresarial 30,24 y Gobierno 37,36. Esa dispersión ayuda a explicar por qué Limón se ubicó en la posición 66 entre los 82 cantones evaluados.