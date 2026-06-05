Economía y Política

La paradoja económica de Limón: polo logístico con grandes brechas en ecosistema empresarial y seguridad

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Por Mathew Chaves

La imagen que suele proyectar Limón está asociada al principal puerto del país, al comercio exterior y a una ubicación estratégica para la economía costarricense. Sin embargo, cuando se revisan los indicadores que miden competitividad, desarrollo local y condiciones sociales, aparece una realidad más compleja.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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