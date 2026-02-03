Economía y Política

Laura Fernández ganó en tres de cada cuatro cantones: vea cómo le fue en el suyo

La nueva presidenta electa, Laura Fernández, fue una aplanadora electoral en los comicios de este 1.° de febrero. En 24 territorios incluso superó el 60% de los votos y solo en 20 recibió menos del 40%

Por Josué Alfaro

Laura Fernández barrió en las elecciones presidenciales del pasado 1.° de febrero, y así lo refleja el escrutinio preliminar de la votación. Obtuvo un 48% de los votos válidos en todo el país —el mayor registro desde el 50% conseguido por José María Figueres en 1994— y ahora será la quincuagésima presidenta en la historia de Costa Rica.








Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

