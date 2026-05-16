Laura Fernández ordena acciones diplomáticas para destrabar litigio comercial con Panamá

Un conflicto comercial sobre productos agropecuarios entre Costa Rica y Panamá escaló el viernes tras el anuncio de la presidenta costarricense, Laura Fernández, de pedir a su canciller emprender “acciones internacionales” para resolver el litigio.

Costa Rica ve bloqueadas desde 2020 hacia Panamá por restricciones sanitarias algunas frutas, además de productos bovinos como lácteos, carne y embutidos, entre otros.

La disputa llegó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) donde un grupo arbitral falló a favor de Costa Rica en 2024, pero la decisión fue apelada por Panamá y el conflicto sigue sin resolverse.

“El tema del bloqueo comercial que nos tiene Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí”, dijo la mandataria costarricense en un acto público.

Panama respondió a las palabras de Laura Fernández sobre disputa comercial. (Canva/La Nación)

Fernández, en el cargo desde hace una semana, señaló que ordenó al canciller Manuel Tovar instalar “los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales” para destrabar el litigio.

“Yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, añadió la presidenta que sucedió en el cargo a su mentor, Rodrigo Chaves.

La cancillería panameña respondió en un comunicado y dijo que rechaza “categóricamente cualquier narrativa que pretenda presentar la actual diferencia comercial como una acción unilateral o arbitraria” de Panamá.

“Nuestro país tiene el derecho y la obligación soberana de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales”, agregó la nota.

El gobierno panameño también acusó a Costa Rica de imponerle por años a sus empresas “restricciones sanitarias y comerciales”. “Panamá seguirá defendiendo (...) el derecho de sus productores y trabajadores a competir en condiciones justas y no discriminatorias”, advirtió.