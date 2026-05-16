Economía y Política

Laura Fernández ordena acciones diplomáticas para destrabar litigio comercial con Panamá

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Por AFP

Un conflicto comercial sobre productos agropecuarios entre Costa Rica y Panamá escaló el viernes tras el anuncio de la presidenta costarricense, Laura Fernández, de pedir a su canciller emprender “acciones internacionales” para resolver el litigio.








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