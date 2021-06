“Si se cumplen los supuestos el juez puede determinar el castigo máximo que es el cierre de la entidad. O en su defecto que la entidad diga: no, yo tengo todo un protocolo como indica la ley, tengo la verificación del gobierno corporativo y esto lo incumplieron estos funcionarios, no fue la entidad. Por decirlo de alguna forma, el corrupto no fue la entidad sino el funcionario”, agregó Morales.