Los 100 salarios más altos de Costa Rica: ¿cuán lejos o cuán cerca está usted de entrar en esa élite?

En Costa Rica se pagan 1,52 millones de salarios y más de la mitad no superan los ¢540.000. Sin embargo, hay algunos que incluso se acercan a los ¢90 millones mensuales.

Así se desprende de un análisis salarial hecho por El Financiero con base en los registros anonimizados del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), que mes a mes maneja la información de las planillas salariales públicas y privadas de todo el mercado formal costarricense.

En este artículo, le explicamos cómo es la élite de los 100 mejores salarios que se pagan en Costa Rica y cuán cerca o cuán lejos está de esa barrera .

Los 100 mejores salarios

Los 100 mejores salarios de Costa Rica van desde los ¢25.220.000 hasta los ¢89.000.000 mensuales; es decir, de los $50.000 a los $178.000, aproximadamente.

Estos números son altos para el contexto nacional. Sin embargo, son relativamente bajos si se comparan con los de altos ejecutivos en países más desarrollados . Según datos recientes publicados por Financial Times, el salario promedio de los principales CEO estadounidenses en 2024 fue de $19 millones anuales: unos $1,6 millones mensuales.

Para llegar a esa conclusión el medio usó como referencia a las empresas del S&P 500, un índice bursátil compuesto por las compañías más grandes de la potencia norteamericana.

¿Dónde se pagan esos 100 salarios?

Los 100 mejores salarios de Costa Rica se pagan exclusivamente en 30 distritos de cinco provincias: San José, Heredia, Alajuela, Cartago y Guanacaste .

En Puntarenas y Limón no se encontró un solo registro de ese tipo.

Los distritos donde hay una mayor cantidad de esos 100 salarios son Uruca (14) y Pozos (13); seguidos por Merced (9), Heredia (7), Ulloa (6) y Hospital (6).

Todos estos distritos comparten una característica: hospedan a zonas francas o a sedes de las principales empresas nacionales e internacionales que operan en el suelo nacional.

¿Cuán lejos está usted de ese rango?

Definir cuán cerca o cuán lejos está usted de entrar en esa lista de 100 mejores salarios depende de cuánto gana mensualmente.

Sin embargo, EF le deja las siguientes aproximaciones.

Si usamos como referencia el salario más bajo de esa centena más exclusiva (los ¢25.220.000 mensuales); entonces su salario tendría que multiplicarse :

50,4 veces , si gana ¢500.000 mensuales

, si gana ¢500.000 mensuales 31,5 veces , si gana ¢800.000 mensuales

, si gana ¢800.000 mensuales 25,2 veces , si gana ¢1 millón mensual

, si gana ¢1 millón mensual 16,8 veces , si gana ¢1,5 millones mensuales

, si gana ¢1,5 millones mensuales 12,6 veces , si gana ¢2 millones

, si gana ¢2 millones 6,3 veces, si gana ¢4 millones

Desigualdad salarial

Costa Rica es un país con alta desigualdad salarial, y estos datos lo reflejan.

Según logró determinar EF a partir de las mismas bases de datos, el 20% de los salarios más altos se dejan un 51,7% del dinero que se paga en remuneraciones formales dentro de todo el territorio nacional.

Esto explica por qué el promedio salarial en Costa Rica es de ¢837.000; sin embargo, más de la mitad de los sueldos se quedan por debajo de ¢540.000.

Esa brecha refleja que en Costa Rica existe una minoría de salarios mucho más altos que el resto, los cuales “inflan” el promedio y hacen que sea menos representativo.

———

