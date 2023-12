Los audios de Presidencia y la pauta publicitaria: resumimos las principales frases de las nuevas grabaciones de Rodrigo Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, comentó en reuniones con su equipo de comunicación más cercano su interés de incidir en la pauta publicitaria del Estado, incluidas las instituciones autónomas y descentralizadas.

Esto se evidencia en los nuevos audios publicados este 5 de diciembre por el periódico La Nación, los cuales fueron grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, cuando todavía ejercía sus funciones para la actual administración.

Según explicó Navarro en declaraciones a ese medio, ella hizo las grabaciones durante sus cuatro meses en Zapote con el fin de “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”, y que ahora decidió hacer públicos.

Esta es la segunda serie de audios grabados por Navarro que publica el periódico La Nación.

El 4 de diciembre, el medio reveló varios extractos relacionados con una contratación aparentemente irregular que gestionó Presidencia con fondos dados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar por servicios de comunicación. Dicho contrato se le asignó al publicista Christian Bulgarelli, quien reconoció haber redactado las pautas del concurso que finalmente obtuvo.

Presidencia ya reaccionó a las primeras publicaciones de La Nación. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien está implicado en varias de las grabaciones (pues anteriormente se desempeñaba como jefe de despacho del presidente), declaró que se trata de “insinuaciones” y “frases a medias”. Además, afirmó que el Gobierno demandaría al periódico y a la exministra Navarro, pues considera que las grabaciones se captaron de forma indebida.

Este 5 de diciembre, Presidencia informó, mediante un comunicado de prensa, que el presidente Chaves y el ministro Rodríguez ya impusieron formalmente su demanda contra el medio y contra la exministra Navarro sin brindar más detalles. El Financiero forma parte de Grupo Nación, que comprende también al diario La Nación.

La nueva entrega de audios que publica La Nación se relaciona con el manejo de publicidad por parte de las instituciones del Estado y la influencia que habría querido tener el presidente en este. Este es un tema que le ha valido críticas al actual gobierno, pues jerarcas y exjerarcas de algunas instituciones han declarado que recibieron presiones para dejar de pautar con recursos públicos siguiendo criterios técnicos y sin justificaciones válidas.

Estas son las principales frases que se escuchan en las nuevas grabaciones.

Primero, un poco de contexto

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, ya había declarado bajo juramento el 23 de octubre que el gobierno intentó instrumentalizar la pauta publicitaria del Estado para castigar a algunos medios de comunicación críticos y premiar a otros.

Según dijo, el gobierno buscó posicionar la idea de que estaba “democratizando” la pauta publicitaria; es decir, haciendo una repartición más amplia de los pagos de publicidad del Estado.

Esas declaraciones las había dado en el contexto de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las contrataciones millonarias que diversas instituciones públicas suscribieron con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para centralizar ahí funciones publicitarias y de pauta. Sinart cuenta con una agencia propia y, además, habría elegido a varias empresas a dedo para tercerizar algunos de los servicios que le fueron contratados.

Más tarde, Navarro confirmó que durante su gestión se dio una orden a los jerarcas del Gobierno para suspender “toda publicidad” estatal en cuatro medios de comunicación: La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.

El presidente Rodrigo Chaves aseguró, en uno de los audios, que quería tener el detalle de la pauta publicitaria de las instituciones autónomas y que para eso podía comunicarse directamente con sus jerarcas. (Rafael Pacheco Granados)

Las nuevas frases del presidente

Los nuevos audios publicados por La Nación dejan en evidencia varios detalles. Entre ellos, que el presidente Rodrigo Chaves quiso incidir en la forma en que se gestionan los presupuestos publicitarios de las instituciones, incluso en las que cuentan con autonomía administrativa.

Estas son algunas de las principales frases en los nuevos archivos publicados por La Nación:

Rodrigo Chaves: “Yo quiero ver la pauta de las instituciones autónomas”

En el primero de los audios, con fecha del 4 de junio de 2022, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que ya había revisado los montos de la pauta publicitaria del Gobierno Central y que, en ese momento, lo que deseaba era continuar con los números de las instituciones autónomas. Esto lo dijo a pesar de que las entidades autónomas cuentan con esa protección para que puedan evitar injerencias de corte político que afecten sus gestiones regulares.

En los audios, Chaves le indica a su entonces jefe de despacho y ahora ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez: “Yo ya vi la pauta del Gobierno, Jorge, ok. Yo quiero ver la pauta de las instituciones autónomas”.

Ante el interés de Chaves, la exministra Navarro asegura que solo se cuenta con los datos de una minoría de estas entidades y Rodríguez agrega que el Gobierno solo tiene acceso a números generales de las instituciones descentralizadas.

Rodrigo Chaves: “No me jueguen juegos porque con esto los decapito”

En otro audio, del 3 de agosto del 2022, el presidente Chaves comentó sobre cómo podía incidir en los presupuestos de pauta de las instituciones descentralizadas.

En la conversación de ese día, grabada por Navarro y ahora publicada por La Nación, el mandatario afirmó que se podría decir a los jerarcas institucionales que estaban siendo vigilados.

“Otro uso importante de esto es decirle a los jerarcas: ‘Los estamos vigilando, vea que interesante, yo tengo este chanchito o este perrito que va y huele, y dice: ‘Aquí hay droga, aquí hay desviación, entonces no me jueguen juegos porque con esto los decapito. Yo creo que es muy útil”, aseguró.

El presidente puso como ejemplo el caso de la Junta de Protección Social (JPS):

“Se actualiza (la información), plin, ‘Ay, doña Esme (Esmeralda Britton, presidenta de esa entidad), vea qué problema tengo yo, me trae a doña Marilyn (Marilyn Solano, exgerenta general) por favor, y saz, se acabó. Y lo vamos a anunciar públicamente, vamos a democratizar la pauta, nos dimos cuenta de que la JPS se gasta, hay que buscar el número, ¢30 millones al mes en La Rueda de la Fortuna...”.

En la reunión de ese día se escuchan a la exministra Navarro; al exjefe de despacho y ahora ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; el exdirector de Prensa Armando Gómez; el publicista de Presidencia Alexander Castilla y el empresario Christian Bulgarelli.

Rodrigo Chaves: “¿La JPS con quién compite? (...) no me joda”

En ese mismo audio, el presidente Chaves además cuestiona que los dineros de pauta publicitaria de las instituciones deban usarse bajo criterios de competencia.

Esta es una de las principales críticas que han hecho jerarcas y exjerarcas de instituciones públicas, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la JPS y otras, tras haber recibido presiones para gastar el dinero publicitario sin considerar criterios técnicos de alcance y similares.

Chaves criticó que entidades como la Junta de Protección Social (JPS) o el Banco Nacional pudieran alegar la necesidad de competir en el mercado.

“¿Pero la JPS con quién compite?, ¿con rifas ilegales y con los tiempos?, no me joda. Los tiempos están en el área rural, no me joda (...) El Banco Nacional de Costa Rica, usted con quién está compitiendo, ¿con el Banco de Costa Rica? No me jodan, señores (...) ‘ah, que yo tengo que competir con el BAC’. No señor, usted tiene respaldo del Estado y si usted quiere seguir teniendo la garantía del Estado no es compitiendo con el BAC en publicidad, compita en servicios, mejore sus políticas de crédito”, se le escucha decir al mandatario en los audios.

En el caso del BN, Chaves agregó que a la institución se le podía dar “un par de golpecitos” e irlos “apretando”, diciendo que más bien debería estar bancarizando a poblaciones marginales y no compitiendo con otros bancos por cuentas de tarjetas de crédito.

Investigación judicial en curso

La Fiscalía General de la República confirmó que abrió una investigación contra el presidente Rodrigo Chaves por uno de los casos que se escuchan en estos audios. Específicamente, el expediente se abrió luego de que, el 30 de octubre pasado, se dio a conocer que el mandatario habría influido para que la JPS aceptara trasladar la transmisión del programa La Rueda de la Fortuna al Sinart, a pesar de que ello implicaría menos réditos para la institución, según los criterios técnicos disponibles.

El programa de televisión existe para promocionar los juegos de lotería instantánea (raspaditas), que sirven para financiar programas sociales relacionados con atención de pacientes en cuidados paliativos y vivienda social.

El supuesto interés del presidente quedó plasmado en afirmaciones de directivos de la Junta, dentro del acta 37-2023 del órgano directivo de esa institución.

El Ministerio Público informó a EF, el 10 de noviembre pasado, que al caso se le designó el número de expediente 23-000082-0033-PE y que se tramita por el aparente delito de tráfico de influencias.

“Este proceso se encuentra en investigación, por lo que no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la oficina de prensa.

Estas y otras cuestiones también son investigadas por una comisión especial en la Asamblea Legislativa.