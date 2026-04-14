Economía y Política

Los desafíos estructurales que frenan el mercado laboral de Costa Rica según la OCDE

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Por Redacción EF

Costa Rica atraviesa un periodo de contrastes económicos profundos. Si bien el país ha logrado reducir gradualmente la brecha de ingresos con las economías más avanzadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la productividad se mantiene en niveles relativamente bajos.








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