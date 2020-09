Busco ser un agente de unión y de elevar el discurso, creo que es importante enfatizar que no se trata de mí, yo no creo en los sistemas que sean muy persona-céntricos, inclusive he dicho en otras ocasiones que el presidencialismo a nivel nacional está llegando a un momento en que debe ser cuestionado frente a otros modelos más parlamentaristas. Pienso igual que esto no se trata de mí, sino de que las cámaras puedan verse como un frente unido, enfocado en los temas país.