Mayoría de costarricenses valora negativamente los efectos de la subasta de frecuencias para radio y televisión impulsada por el Gobierno de Chaves

Uno de los temas álgidos del 2025 es el que tiene que ver con el concurso y la subasta de frecuencias para radio y televisión. Lo seguirá siendo este año.

Después de las votaciones el gobierno de Rodrigo Chaves y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) retomarían la medida del apagón de radiodifusión si la Asamblea Legislativa no aprueba su propuesta para aumentar el canon de concesiones en esta industria.

Se espera, además, que la Sala Constitucional resuelva una veintena de recursos presentados contra el concurso y la subasta de frecuencias de radio y televisión que ordenó el Poder Ejecutivo, a través del Micitt, a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La radio tiene presencia en casi la mitad de los hogares en Costa Rica, según datos del INEC. (Shutterstock)

La licitación levantó más de una docena de cuestionamientos de parte de la industria, incluyendo su legalidad y los precios base para la subasta de las frecuencias de radio AM, radio FM y televisión UHF.

Este último es el principal problema denunciado pues varias emisoras tradicionales en Costa Rica anunciaron que no participaron en la presentación de ofertas (cerrada el 7 de octubre pasado) y que dejarían de operar o se trasladarían al modelo streaming, mediante Internet.

La situación no pasó desapercibida para la población en ese momento y, de acuerdo la encuesta del Idespo, dada a conocer este jueves 22 de enero, la percepción sobre los efectos del concurso en la industria y para Costa Rica son negativos.

Tarifario Los precios base para la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica son: Radio FM Nacional: $386,000 (para radio digital híbrida IBOC). Televisión Nacional: $1.6 millones. Televisión regional: entre $157,000 y $325,000 (dependiendo de la zona). Radio AM: Precios base entre $9,600 y $386,000 (en dólares).

Percepción

El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional, presentó los resultados de su encuesta Cultura política y participación electoral de enero de 2026, que se realizó en el contexto de las elecciones nacionales del presente año.

La investigación de opinión se llevó a cabo entre el 8 y el 10 de enero y entre el 12 y 15 de enero anteriores, mediante llamadas telefónicas celulares a 1.101 costarricenses mayores de 18 años. Tiene un nivel de confianza del 95%.

De la muestra total, el 48% fueron hombres y 52% mujeres, el 45% mayores de 50 años y el 65% tenían secundaria o nivel universitario.

El Idespo preguntó sobre si las personas votarían o no el próximo 2 de febrero y sus preferencias políticas para ese momento. Además, incluyó el tema de la subasta en el análisis de coyuntura.

De acuerdo a los resultados presentados, siete de cada diez personas tienen conocimiento del concurso y no tienen una percepción favorable del mismo.

Casi el 53% opinó que la subasta podría reducir la diversidad de opiniones y medios de comunicación.

Asimismo, entre el 60% y el 72% considera que el concurso incluye costos demasiados altos para la mayoría de medios y generaría la desaparición de emisoras pequeñas, que estarían en desventaja para participar en la subasta.

El resultado muestra que los esfuerzos de Presidencia y del Micitt para justificar el concurso no lograron un éxito total entre la población y que ésta tuvo mayor atención a la posición de las emisoras pequeñas, rurales y culturales, en especial, sobre las dificultades para participar en el concurso por los costos.