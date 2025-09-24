Economía y Política

Moody’s sube nota a Costa Rica en medio de recortes y contención fiscal

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Las calificaciones de riesgo soberano funcionan como un termómetro de la salud financiera de un país. Son evaluaciones realizadas por agencias internacionales que miden la capacidad y la voluntad de una nación para cumplir con sus obligaciones de deuda.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
calificaciones de riesgoMoody'sMinisterio de Haciendagrados de inversionessostenibilidad fiscal
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.