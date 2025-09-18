Finanzas

La huella de la regla fiscal: ¿cómo incidió en el presupuesto nacional de los últimos años y en el plan de gastos para 2026?

Revisamos cómo se ha ajustado el presupuesto con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y por qué el Ministerio de Hacienda considera que ya es hora de “abandonar el escenario más restrictivo de la regla fiscal”.

Por Fabiola Martínez Ortiz

“Tras años de una situación fiscal apremiante, la salud de las finanzas públicas ha dejado de ser un riesgo para la economía de Costa Rica”. Esta frase optimista aparece en la exposición de motivos presentada por el Ministerio de Hacienda (MH) para respaldar el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2026, pero ¿cómo se sustenta una afirmación tan categórica?








