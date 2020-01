De una parte, la multa es severa: 2% de los ingresos brutos del año anterior, con un mínimo de tres salarios base (¢1.350.600) y un máximo de 100 salarios base (¢45.020.000). Por otra, se trata de la primera vez en que deberá declararse y la plataforma informática para ello no es nada “amigable”. Incluso puede afirmarse que la plataforma está incompleta, puesto que no permite declarar a las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos, etc. A hoy las únicas estructuras jurídicas que pueden declarar son las sociedades mercantiles y civiles, las sucursales de sociedades extranjeras y las sociedades extranjeras con número de cédula jurídica nacional.