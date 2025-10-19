Economía y Política

‘Mordaza’ e inmunidad: así se gestó el peligroso choque entre Rodrigo Chaves y el TSE a cuatro meses de las elecciones

Las tensiones entre el presidente Chaves y el TSE escalaron rápidamente, tras la aplicación de la veda electoral y la solicitud de levantar la inmunidad del mandatario. El choque mezcla argumentos legales y discursos políticos, y llega en un ambiente peligroso: a solo cuatro meses de las elecciones nacionales

Por Josué Alfaro

Otro hecho inusual marcará la campaña rumbo a las elecciones de 2026: el gobierno de Rodrigo Chaves —que busca mantenerse en el poder y llega como favorito en las encuestas— enfrenta un conflicto institucional sin precedentes con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








