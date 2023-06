¿Muertos en vida? Proyectos fiscales del gobierno se topan con un ambiente hostil en el Congreso

El camino para que los cinco proyectos de leyes para el fortalecimiento fiscal que presentó el gobierno vean la luz en la Asamblea Legislativa luce empinado.

La llegada de los textos pone presión sobre alianzas que han funcionado anteriormente para el Ejecutivo con ciertas fracciones de oposición. Los partidos Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista ya se han manifestado en contra de las iniciativas tributarias.

Además, la agenda de proyectos aterrizó en el Congreso en un periodo de sesiones extraordinarias dominadas primero por la discusión sobre el crimen organizado y luego por el proyecto de jornadas laborales 4x3. Los propios diputados oficialistas reconocen que el gobierno se pudo haber precipitado con estos anuncios.

Un nuevo formato para calcular el impuesto de renta para asalariados, el darle “superpoderes” a la Administración Tributaria, incrementar el IVA en los boletos aéreos, la hipotética tasa de 30% de renta que se les cobraría a las pymes, así como gravar dispositivos médicos como sillas de ruedas o prótesis, entre otros puntos de los textos que envió el gobierno generaron malestar y rechazo en la corriente legislativa.

Por otro lado, el Ministeri de Hacienda obvió realizaer consultas a sectores clave antes de redactar y presentaar los proyectos ni se establecieron canales de diálogo con actores que hubiesen allanado el camino para lograr cierta viabilidad.

“El Ejecutivo no ha convocado las propuestas en sesiones extraordinarias, la viabilidad de las iniciativas es bastante limitada por ese mal manejo del Poder Ejecutivo y de los ministerios de Hacienda y de la Presidencia, que son los responsables de estas tareas. El gobierno es culpable por no abrir los espacios de negociación con actores dentro y fuera de la Asamblea Legislativa”, explicó Daniel Calvo, analista político.

Cámaras empresariales y agrupaciones del sector productivo se han sumado a las críticas contra el plan de la administración Chaves Robles, pues consideran que nuevos tributos frenarán el consumo y la inversión, al tiempo que reducen la competitividad nacional.

El presidente Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, ministro de Hacienda, han defendido que su propuesta lo que pretende es hacer un sistema tributario más justo y tildaron de mentirosos a quienes cuestionaron que sí subirían los impuestos. Foto: Presidencia.

¿Por qué el gobierno promueve estas iniciativas? Copiado!

La idea del gobierno es que se “corrija” la forma en la que se cobran los impuestos en el país y que sea un sistema más equitativo, para que quienes más ganan, paguen más.

Sin embargo, el rechazo de parte de los diputados ha sido generalizado: cinco de las seis fracciones que componen la actual Asamblea Legislativa se niegan a apoyar este plan.

“La agenda fiscal es un tema complejo con la opinión pública y las bancadas legislativas, cuyos posibles apoyos a esas iniciativas pueden traducirse en pérdida de confianza del electorado y de la base política partidaria”, opinó Eugenia Aguirre, analista política.

EF realizó un sondeo con los diputados para confirmar que no hay un buen ambiente con respecto a las propuestas del plan llamado “Hacienda en Acción”.

Liberación Nacional Copiado!

El PLN anunció que votará en contra todas las propuestas del Poder Ejecutivo que signifiquen un aumento de impuestos e hizo un llamado para que se retiren de la corriente legislativa los proyectos presentados en la llamada “ruta de la prosperidad fiscal”.

“Nos ha parecido desafortunada la presentación de estos cinco proyectos, que hablan de prosperidad fiscal cuando uno más bien creería que es voracidad fiscal, ya que nos están incluyendo aumento de impuestos. Hemos encontrado una serie de errores y abusos que no permiten que este proyecto tenga viabilidad y podamos apoyarlo”, declaró Paulina Ramirez, diputada verdiblanca y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Liberal Progresista Copiado!

Por su ideología, esta agrupación se muestra en contra de nuevos gravamenes pero sí considerarían apoyar una reforma que simplifique el sistema, elimine impuestos innecesarios y unifique tasas a la baja.

“La propuesta es un paquetazo de impuestos que pretende aumentar la recaudación de manera significativa, a pesar de que el gobierno insiste en que no es así. El país no está para un golpe de esa naturaleza en este momento. No son necesarios nuevos impuestos”, dijo Eliecer Feinzaig, jefe de fracción del PLP.

Nueva República Copiado!

La fracción considera que aún el país está recuperándose de la pandemia a nivel económico y por lo tanto, no es acertado en este momento pensar en más tributos.

“A grandes rasgos, los proyectos aumentan la carga tributaria de los costarricenses. Nueva República no apoyará más impuestos hasta que se nos garantice que Costa Rica está recaudando todos los tributos que hoy existen de forma eficiente. Mientras tanto, estaremos en contra”, aportó José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República.

Progreso Social Democrático Copiado!

En el caso del partido oficialista, consideran que existe predisposición de las demás fracciones en cuanto a la propuesta del gobierno y que se ha tildado de “paquete de impuestos” cuando no es así.

“No hablemos de un paquete de impuestos, si no de algunas modificaciones que a la luz de una mejor regulación tributaria y control de las finanzas públicas, vendrían a ayudar. En ese sentido, nosotros estaríamos apoyando algunos de esos proyectos pero todavía nos toca revisar para evitar afectaciones por nuevos impuestos”, defendió Ada Acuña, diputada del partido de gobierno.

Unidad Social Cristiana Copiado!

Para los socialcristianos lo presentado por el gobierno no tiene futuro de aprobarse, debido a que en efecto incrementa la carga tributaria para personas y empresas; al mismo tiempo, consideran que el mensaje de las fracciones hacia las propuestas ha sido muy claro.

“Nunca es un buen momento para presentar impuestos. Me parece que el señor presidente cometió un error al presentar estos proyectos de ley y que claramente nacieron muertos, porque todas las fracciones a excepción de la de gobierno hemos indicado que estamos en contra de estas iniciativas”, comentó Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC.

Frente Amplio Copiado!

La fracción de oposición enfáticamente ha mostrado su rechazo a esta iniciativa, considerando que lo que se plantea en los proyectos va en contra de los derechos de los trabajadores, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Nos encontramos frente a un paquete de impuestos que se muestra altamente regresivo, pues incluye un aumento en la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas, aumentar el IVA sobre bienes necesarios como implementos para personas con discapacidad, entre otros puntos. Nuestra postura es en contra”, reafirmó Jonathan Acuña, legislador frenteamplista.

¿Cuántos diputados deben votar favorablemente para aprobar los proyectos? Copiado!

Cada uno de los cinco presentados por el Poder Ejecutivo es distinto, pues en algunos casos se plantea reformar ciertos artículos de legislación vigente y en otros se está sugiriendo la creación de nuevas leyes.

Por ello, el número de votos que se requieren para la aprobación de los expedientes es variable. En algunos proyectos será necesaria la mayoría calificada.

“Probablemente el de Impuesto Sobre la Renta cuando se consulte a la Corte Suprema, dirá que afecta su estructura y funcionamiento, como pasó en el pasado y así se gravaría su votación a 38 votos. Para otros probablemente baste con mayoría simple, que en términos reales son 20 o más votos, porque el Plenario siempre sesiona con unos 42 diputados”, pronosticó el analista político Daniel Calvo.

Para algunos proyectos que propone el gobierno es necesario que 38 diputados voten a favor. Estos son algunos casos donde se necesita obligatoriamente ese número de sufragios favorables. Foto: Cortesía Daniel Calvo.

La propuesta del Ejecutivo Copiado!

Con el objetivo de “crear un sistema tributario más justo”, el gobierno presentó cinco propuestas fiscales, las cuales no han estado exentas de la polémica, por considerarse que las iniciativas sí subían los impuestos a trabajadores y empresas, además de otros puntos álgidos.

Los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa pretenden reformar y hasta derogar la legislación que ya existe.