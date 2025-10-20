Economía y Política

Multipartidismo: ¿un problema de cantidad o de calidad?

La fragmentación partidaria ha aumentado en los últimos años, pero el sistema político aún no lo asimila. ¿Logrará Costa Rica adaptarse a esta realidad o la falta de consensos legislativos será combustible para proyectos autoritarios?

Por Josué Alfaro

El multipartidismo comúnmente se relaciona con una falta de consenso político en Costa Rica, pero el verdadero problema podría ser de calidad, no de cantidad.








Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

