Municipalidades vinculadas a caso Diamante desembolsaron más de ¢15.382 millones por contratos adjudicados a MECO

Ocho municipalidades vinculadas en la Operación Diamante, por presunta corrupción en obras públicas, desembolsaron desde el 2015 hasta el 2020 más de ¢15.382 millones por contratos adjudicados a la constructora MECO, según muestra un análisis elaborado por EF a partir de los datos de adjudicaciones ganadas por esta empresa y que aparecen en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la República (CGR).

Los municipios de San José, Cartago, Alajuela, Escazú, Osa, Siquirres, Golfito y San Carlos adjudicaron 114 procedimientos a la empresa constructora en el periodo mencionado.

Las ocho municipalidades fueron allanadas, el pasado lunes 15 de noviembre, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que pretendían recabar pruebas sobre supuestos delitos de cohecho propio e impropio, tráfico de influencias y peculado.

A pesar de que la pesquisa de esta operación se realizó entre abril de 2019 y agosto de 2021, EF analizó las adjudicaciones de estos ayuntamientos a MECO desde años previos.

[ Caso Diamante: Municipalidades allanadas y alcaldes detenidos por presunta corrupción en obras viales ]

Si solo se tomaran en cuenta esos tres años (2019, 2020 y 2021), no se podría determinar cuál fue el total adjudicado en ese periodo pues el SIAC no se muestran los montos (aparece como cifra: ¢0) de los contratos que las municipalidades de Osa, Alajuela, Escazú y San Carlos otorgaron a MECO en 2021. Las otras cuatro municipalidades no aparecen como instituciones que adjudicaron procedimientos a la constructora en ese año.

La CGR explicó a EF que “cuando en el dato de ‘monto adjudicado’ indica ¢0, esto generalmente ocurre cuando la naturaleza del procedimiento de contratación es de compra según demanda, lo que cataloga la adjudicación como de ‘cuantía inestimable’, es decir que no se tiene un monto al finalizar el procedimiento”.

Del análisis realizado por EF se desprende que de los ocho municipios ligados a la Operación Diamante, el que desembolsó más dinero a la empresa constructora fue el de Siquirres, mientras que el de Osa fue la que pagó menos.

El 2018 fue el año en que MECO, según los datos de la Contraloría, percibió más dinero por parte de los ocho gobiernos locales, pues se habría recibido más de ¢4.400 millones por contratos con estas instituciones. En orden descendente, le siguieron los años 2017 y 2020.

Desembolso por municipalidad

Según datos de la CGR, la constructora recibió, desde el 2017 hasta el 2020, más de ¢3.033 millones por 23 contratos con la municipalidad de Siquirres.

El año en que MECO percibió más dinero por parte de este municipio fue en 2020, pues se embolsó más de ¢1.135 millones, a pesar que fue el año en que la municipalidad le adjudicó menos contratos a la empresa constructora.

El 3 de abril de 2020, el ayuntamiento de Siquirres abrió el concurso “contratación de entrega según demanda para obra pública, mantenimiento y mejoramiento red vial cantonal”.

Casi cuatro meses después (31 de julio), el contrato fue otorgado a MECO tras haber ganado la licitación pública. El presupuesto para llevar a cabo el objeto contractual era de más de ¢349 millones. Empero el monto adjudicado fue superior a los ¢968 millones: es decir, casi el triple del dinero contemplado inicialmente, de acuerdo a la información registrada por la Contraloría.

[ Caso Cochinilla pone el foco sobre un mercado de obras viales plagado de distorsiones ]

La segunda municipalidad que desembolsó más dinero a MECO fue la de Golfito, debido a que entre 2017 y 2020 pagó un total que supera los ¢2.890 millones por nueve contratos adjudicados a la constructora.

El contrato que implicó más dinero, en este municipio y en los otros siete ligados a la Operación Diamante, fue adjudicado a MECO el 21 de mayo de 2020, tres meses después de iniciado el concurso, pues el monto alcanzó ¢1.203 millones.

El objeto contractual, según la documentación disponible en la página web de la CGR, era llevar a cabo la “rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica en caliente en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón del cantón de Golfito”.

Los otros municipios le desembolsaron a MECO, en los últimos seis años, las siguientes cantidades de dinero por los contratos adjudicados a la empresa: Alajuela, más de ¢2.277 millones; Cartago, más de ¢2.012 millones; San José, más de ¢1.751 millones; Escazú, más de ¢1.556 millones; San Carlos, más de ¢1.120 millones; y Osa, más de ¢738 millones.