Nueva ley contra estafas bancarias pasa a manos del Ejecutivo, pero deja secuelas en el sector financiero

La propuesta legislativa fue aprobada en segundo debate con la promesa de responsabilizar a los bancos en casos de fraudes, pero despertó alertas sobre los riesgos económicos que conllevaría su entrada en vigencia

Por Marcia Solano Miller

La inconformidad de un grupo de víctimas de estafas bancarias por la vía electrónica o Internet es uno de los factores que llevó a la aprobación del proyecto de ley 23.908 en la Asamblea Legislativa. Este texto promete indemnizar a los afectados de estos delitos.








