Papeleta para diputados por San José en las elecciones del 2026 de Costa Rica

La provincia de San José se prepara para el ejercicio democrático más relevante del país, consolidándose una vez más como el epicentro del poder político costarricense. El próximo domingo 1.° de febrero de 2026, los josefinos acudirán a las urnas para definir no solo el rumbo del Poder Ejecutivo, sino la conformación de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

El ambiente electoral en el Valle Central se intensifica conforme se acerca la fecha, con un padrón electoral que alcanza los 1.191.100 electores solo en esta provincia. Los centros de votación operarán en su horario tradicional de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., recibiendo a una ciudadanía que se enfrenta a una de las ofertas partidarias más amplias de las últimas décadas.

La “papeleta celeste”, color característico del sufragio para diputaciones, será el lienzo donde los votantes marquen el futuro de las curules. San José, por su densidad demográfica, históricamente ha dictado el pulso de las fracciones legislativas, convirtiéndose en el trofeo más codiciado para los estrategas de campaña de los 20 partidos nacionales inscritos.

Sin embargo, este proceso electoral trae consigo cambios significativos en la estructura de representación y una serie de descalificaciones técnicas que modificaron la lista original de aspirantes. Desde ajustes por censos demográficos hasta rechazos por incumplimientos documentales, la papeleta que el elector recibirá en febrero es el resultado de un tamizaje administrativo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

San José elegirá un total de 18 diputados para el próximo cuatrienio, lo que representa una reducción de un escaño respecto a la conformación actual. Este cambio obedece a la redistribución de curules basada en el censo de 2022, donde la provincia cedió una diputación a Alajuela, aunque mantiene su posición como la delegación más numerosa con el 31,6% de la Asamblea.

La oferta electoral en la provincia es la más extensa de Costa Rica, conformada finalmente por 22 partidos políticos.

Originalmente se preveía la participación de 23 agrupaciones; sin embargo, el Partido Provincial Comunal Unido quedó fuera de la contienda josefina. El TSE rechazó la inscripción de toda su nómina debido a la omisión de requisitos esenciales, específicamente la falta de fotografías y biografías de las personas candidatas en los formularios oficiales, lo cual contraviene las disposiciones del Código Electoral.

Estas descalificaciones técnicas no fueron aisladas. El caso del Partido Integración Nacional (PIN) también destaca, al sufrir el rechazo de 12 candidaturas específicas en San José.

Según la resolución 8061-E3-2025, la agrupación omitió aportar el material biográfico y gráfico obligatorio en el sistema electrónico, dejando vacantes 10 plazas propietarias y 2 suplentes en su lista para febrero.

Además de las faltas documentales, la paridad y alternancia de género provocaron reajustes forzosos en agrupaciones como Frente Amplio, Aquí Costa Rica Manda y Nueva Generación. El incumplimiento de la alternancia hombre-mujer o viceversa obligó a estos partidos a reordenar sus nóminas josefinas para evitar la denegación de las inscripciones de sus candidatos.

En total, la provincia suma 333 candidatos registrados, quienes compiten en una papeleta que incluye a 20 partidos de escala nacional y dos fuerzas exclusivas de San José: el Partido Anticorrupción Costarricense (PACO) y la agrupación Compatriota. Esta diversidad asegura una fragmentación que obligará a los partidos a buscar cuotas electorales muy precisas para asegurar un escaño.

Esta es la papeleta para diputaciones de San José. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

Nóminas y figuras que encabezan la papeleta josefina

La competencia por los 18 escaños incluye a figuras de amplia trayectoria política y rostros que buscan capitalizar el descontento social. Los partidos han ubicado en sus primeros lugares a estrategas y exfuncionarios, muchos de ellos bajo la figura de la doble postulación para asegurar su presencia en el Congreso.

Anticorrupción Costarricense (PACO):

Roberto Rafael Mesén Vega Marita García Zamora Miguel Gerardo Zúñiga León Olguita Fallas Fallas Rodney Gerardo Carrero Matarrita Francis Hurtado Hurtado Edwin Guillermo Garro Portuguez Verónica De Los Ángeles Zúñiga Vindas Moisés Reyes Alvarado Viria Patricia Herrera Vargas Guillermo Valverde Huertas Ligia Castro Araya Gustavo Adolfo Meléndez Cerdas Flory Patricia Bertrand Carranza Edgar Alfaro Marín Alice Patricia Fallas Elizondo Rodrigo Barboza Sánchez Lucrecia Castro Mena

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Rolando Luis Murillo Cruz Carmen Quesada Santamaria Luis Roberto Zeledón Arias Lorena Chavarría Martínez José Luis Soto Rodríguez Evelyn Lisette Álvarez Rodríguez Rusbell Manuel Masis Salazar Odilie Fernández Ríos Enrique Daniel Umaña García Carolyn Tatiana Mora Hernández Dennis Josué Campos Castro Aitana Gabriela Fernández Bonilla Randall Álvarez Solano Katteryn Azofeifa Jiménez Freddy Sandí Brenes Adriana Alvarado Badilla

Progreso Social Democrático Costarricense (PPSD):

Luis Arturo Chavarria Blanco Maritza Bustamante Venegas Jimmy Villalta Espinoza Roxana Alfaro Trejos Juan Pablo Fallas Hernández Silvia Méndez Mata Edgar José Gallardo Soto Marylena Ramírez Montes Karl Brown Morgan María Damaris López Calderón Carlos Gerardo Castro Cantillo Eugenia Salas Vásquez Fabier Mena Mena Paola Redondo Sierra

Unión Costarricense Democrática (PUDC):

Boris Molina Acevedo Maricela Morales Mora Fabian Eduardo Rojas Fuertes Angélica Alpízar Delgado David Rojas Madrigal Carolina Zúñiga Castro Fernando Porras Guevara Tatiana Gutiérrez Aguilar Eliu Benjamín Escoto Pérez Elizabeth Fallas Araya Allan Gómez Villalobos Gladys Esther Mantilla Villegas Alejandro Roberto Monge Rivera Viviana Valverde Cordero Harold Francisco Ramírez Cordero Zaida Arana Araya Allan Arce Mata Alexandra María Obando Matarrita

Unidos Podemos (UP):

Freddy Morera Blanco Luisiana Sandra Toledo Quirós Carlos Alberto Pineda Chaves Mayra Alejandra Fallas Obando Alejandro Fonseca Rojas Roxana Sofia Lao Méndez Gerardo Mata Solís María Alejandra González Villalobos Bernal Gerardo Hernández Ramírez Sarita Chacón Retana Mauricio Alberto Bolaños Duran Melania Hidalgo Gamboa Adrián Antonio Guerra Carvajal Priscilla Tereza Trejos Hidalgo Jeter Aaron Palomo Fernández Ana Ruth López Calderón Eduardo Vindas Mora Gabriela Vásquez Campos

Nueva Generación (PNG):

Sergio Mena Díaz Paola Mora Tumminelli Modesto Alpízar Luna I Lien Kuo Ding Aldo Derico Quesada Arce Marta Maribel Carballo Vargas Luis Ángel Rivera Quirós Silvia Elena Leiva Mora

Esperanza y Libertad (PEL)

Carlos Francisco Palacios Franco Karla Fabiola Romero Cruz José Jonathan Rugama Rojas Jenny Castro Acuña Luis Diego Carballo Leiva Crystal Mariel Castillo Rodríguez Daniel Arturo Ramos Sotela Rosibel Jiménez Arias Jean Pierre Semeraro Vargas Michelle Dayana Veliz Pérez Olger Alberto Araya Alfaro Karla Magnolia Palacios Jiménez Ricardo Monge Martínez Masiel Alejandra Quesada Chaverri Nelson De Los Ángeles Jiménez Arias Delia María Guzmán Rojas

Compatriotas:

Juan Diego Castro Fernández María Elena Gamboa Rodríguez Bernardo Valerio Badilla Liliana Alfaro Rojas Johan Esteban Gómez Trujillo Karla María Troz Rodríguez Mario Alberto Mathew Acuña Luz María Peraza Delgado Randall Sequeira Hernández María Salome Rodríguez Barrios Omar Alberto Jaén Vega Jennifer Patricia López Torrentes Nicolás Antonio Mora Valerín María Isabel Villalobos Gamboa Hermel Ulises Walters Calvo Josélyne Andrea Jiménez Solano Luis Sergio Zamora Fonseca Maribel Viales Fernández

De la Clase Trabajadora (PT)

Alexis Casanova Moreno Verónica García Castro David Hernández Brenes

Centro Democrático y Social (PCDS)

Emilio Arias Rodríguez Carla Gabriela Salguero Moya Matías Esteban Mora Fallas Leda María Zamora Chaves Luis Arturo Polinaris Vargas Ana Josefina Güell Durán Félix Arturo Miranda Chaves Ana Cecilia Masís Ortiz Josué Gutiérrez Reyes Patricia Margarita Obando Mora Diego Armando Cardona Fuentes María José Toledo Carranza Javier Alonso Sandoval Zamora Sara María Villalobos Lezama Teddy Julián Sirex Keith Wendy Zamora Toruño Eduardo Muñoz Blandino Nancy Gabriela Chavarría Benavides

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Claudia Vanessa Dobles Camargo Alexander Solís Delgado Rebeca María Linox Chacón José Fabián Solano Fernández Nury Solís Mata Jorge Alberto Roldán Villalobos Karla Vanessa Chaves Brenes Carlos Andrés Castro Castro Andrea Castro Tanzi Luis Alonso Bonilla Guzmán Floribeth González Chavarría Allan Darío Segura Picado Alison Gabriela Reyes Vindas Freddy Alberto Sandi Zúñiga Melania Monge Rodríguez Luis Diego Góngora Calderón Viria María Rodríguez Oviedo Fabricio Bonilla Pacheco

Nueva República (NR):

César Alexander Zuñiga Ramírez Alexandra Loria Beeche William Bonilla Gómez Vanessa Navarro Camacho Rafael Iván Saurez Barboza Jessica María Mora Esquivel Cristian Campos Chavarría Yesenia Umaña Mena Edwin Granados Ríos Wendy de los Ángeles Gómez Arias Jorge Rodríguez Rivera María Julieta Jiménez Fallas Michel Aranda Sasserath Ana Mayela Serrano Moya Reynaldo Martín Matamoros Sánchez Orietta Zamora Rodríguez Yarot Jafeth Solís Durán Andrea Chacón Marín

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Camilo Rodríguez Chaverri Marlene Fonseca Gutiérrez Max Alberto Lobo Hernández Melissa Rivera Abarca Geison Picado Venegas Natalia Estrada Mairena Humberto Antonio Aguilar Arroyo Xianne Jeannee Robinson Dell Claudio Jesús Regidor Fernández Lila Alicia Ramming Behr Luis Fernando Madrigal Marín Viviana Flores Álvarez Luis Adrián Salguero González María Eugenia Delgadillo Espinoza Rodrigo Segura Torres Lilliam Vanessa Alvarado Delgadillo

Liberal Progresista (PLP):

Hannia Vega Barrantes Marco Tulio Ramírez Chan Érika del Milagro Mayorga Núñez Gerardo Mauricio Ruiz Ramón Andrea Susana Castellón Sossa Braulio Picado Villalobos Irene Boschini Carrillo Fernando Vargas Sáenz Grethel Fernández Carmona Alexis Vargas Soto Hannia Jacqueline Chavarría Blanco Jesús Fernando Zúñiga Meléndez Flor Mariela Retana Blanco Jorge Alberto Elizondo Espinoza Dayan Paulina Ugalde Fallas Adrián Alonso Urbina Arias Érika Benavides Garbanzo Armando José Canno Díaz

Pueblo Soberano (PPSO):

Nogui Acosta Jaén Kattia Alejandra Mora Montoya Stephan Brunner Neibig Mayuli del Carmen Ortega Guzmán Gonzalo Alberto Ramírez Zamora Anna Katharina Müller Castro Antonio Barzuna Thompson Sadie Esmeralda Britton González Francis Alejandro Navarro Castillo Dixiana Vargas Obando Raúl Ignacio Zamora Trejos Geannina Padilla Ceciliano David Alfredo Morales Corrales María Elena Mata Araya Minor Alberto Rodríguez Badilla Maritza Isabel Ugalde Gutiérrez Esdras Ureña Gutiérrez María Angélica Solano Murillo

Avanza (PA):

Laura Sauma Solano Jorge Arturo Barboza Berrocal Stephanie Durán Wong Alexander Sánchez Granados

Esperanza Nacional (PEN):

Claudio Alberto Alpízar Otoya Lilliana María Sánchez Bolaños Carlos Stradi Granados Illeana Ramírez Carranza Juan Carlos Flores Romero Laura Gómez Rodríguez Hernán Alberto Rojas Angulo Silvia Elena Barboza Zuñiga Óscar Gerardo Cruz Morales Aylin Patricia Castro Araya Álvaro Enrique Fuentes Oviedo María Verónica Meléndez Méndez Sergio Benach Carro Gina Cedeño Guzmán Diego Armando Vargas Castro Ana Isabel Romero Tápriz Bryan Isaac Ulate Solís Valeria Alpízar Chacón

Liberación Nacional (PLN):

Álvaro Ramírez Bogantes Iztaru Alfaro Guerrero Rafael Ángel Vargas Brenes Andrea Patricia Valverde Palavicini Marco Francisco Badilla Chavarría Iris Cristina Arroyo Herrera José Miguel Salas Díaz María Paula Ureña Corrales Roy Manuel Adams Morales Yamilet Quesada Zuñiga Jorge Mario Ardon Elizondo Marie Paz Loria Vega Manuel Stif Masís Mathieu Valentina Palacio Mora Diego Alejandro Ma Martínez María Teresita Díaz Segura Sidney Alejandro Elizondo Ross Isabella Reyes Barrantes

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Omar Enrique Rojas Donato Adriana Salazar Villanueva Douglas Caamaño Quirós Wendy Vanesa Valverde Sanders José Pablo Ramírez Williams Kimberly Tatiana Arias Hernández Esteban José Díaz Andrade Cristina Sáenz Villegas José Chacón Chaves Claudia Mendoza Mendoza Alberto Jesús Aguilar Garrido Holly Dayana Ortiz Pérez Carlos Ricardo Guerrero Echavarría Lilliana María Fonseca Pérez Gustavo Gerardo Tenorio Durán

Integración Nacional (PIN):

Walter Muñoz Céspedes María del Rocío Artavia Araya Massimo Esquivel Tessoni Karina Rojas Rojas Juan Carlos Chaves Araya Ilsa Milena Murillo González Alexander Cordero Ríos Adriana de los Ángeles Brenes Arias





Frente Amplio (FA):

José María Villalta Flórez Estrada Vianey Briyith Mora Vega Antonio Trejos Mazariegos Carolina Monge Castilla Carlos Eduardo Wong Bonilla Diana Madrigal Valerín Ronulfo Alberto Morera Vargas Sofía Cortés Sequeira Germán Martín Urbina Pastora Marta Eugenia Castro Bolaños José Manuel Solano Vega Gabriela María Murillo Ortega Eduardo Guillén Gardela Camila de los Ángeles Marín Guzmán Sebastián Villegas Aguero Luz María Godínez Méndez Mario Augusto León Castro Natalia Salas Segreda

Unidad Social Cristiana (PUSC)

Abril Gordienko López Jeffry Montoya Rodríguez Natalia Rudín Castro Freddy Ramos Corea María Gabriela González Bermúdez Julio Enrique Vega Ávila Sofía Álvarez Kim Luis Adolfo Orozco Ureña Deyanira Chacón Torres Paulo César Hidalgo Cortés Inés Cristina Lascárez Solano Diego Andrés Lacayo Oconitrillo Melania Chaves Chanto Roy Gabriel Araya López Cynthia Jorleny Chaves Robles Rubén Arturo Arias Arce Priscilla Vanessa Aguilar Jiménez Gerardo Alberto Mora Vega

El proceso también cuenta con la participación de las agrupaciones provinciales que buscan romper el dominio de los partidos tradicionales. El abogado Juan Diego Castro Fernández encabeza la nómina de Compatriota, mientras que Roberto Mesén Vega lidera la propuesta del Partido Anticorrupción Costarricense (PACO).

Otras fuerzas que integran la papeleta son Esperanza Nacional con Claudio Alpízar, y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) con Luis Arturo Chavarría.

La cantidad de candidatos y la reducción de una curul proyectan un escenario donde el cociente electoral será más difícil de alcanzar, aumentando la importancia de los votos residuales o subcocientes.

Para el servicio del elector, El Financiero implementó una herramienta tecnológica que permite consultar las hojas de vida de los aspirantes josefinos. Los ciudadanos pueden acceder al portal de candidaturas para verificar antecedentes y propuestas antes de marcar su opción en la papeleta celeste.

La seguridad del proceso también fue reforzada con el uso de seguimiento por GPS para el material que será distribuido en los 20 cantones de la provincia. Estas medidas buscan garantizar que la voluntad de los más de un millón de josefinos se respete íntegramente durante el escrutinio. El Tribunal descartó el voto electrónico por razones económicas.

El elector debe recordar que, en caso de una segunda vuelta presidencial prevista para el 5 de abril de 2026, la elección de diputados no se repite; los resultados de este 1.° de febrero quedarán en firme para conformar el nuevo plenario que asumirá funciones el 1.° de mayo.