Papeleta para diputados por San José en las elecciones del 2026 de Costa Rica

Por Mathew Chaves

La provincia de San José se prepara para el ejercicio democrático más relevante del país, consolidándose una vez más como el epicentro del poder político costarricense. El próximo domingo 1.° de febrero de 2026, los josefinos acudirán a las urnas para definir no solo el rumbo del Poder Ejecutivo, sino la conformación de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.








