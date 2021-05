Instaurar una mesa de diálogo, para extender la discusión fuera de la comisión especial, no tiene la aprobación de todos los legisladores. Walter Muñoz, legislador del PIN, asegura que esa no será una mesa de diálogo, sino una mesa de acuerdo que favorecerá a ciertos sectores y pese a que dio su aprobación al texto del Ejecutivo durante la primera votación, no brindará su apoyo en una próxima oportunidad.