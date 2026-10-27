Economía y Política

Pobreza sigue en 15%, pero caen los ingresos de los hogares: estos son los principales datos de la Enaho 2026

El ingreso mensual promedio de los hogares disminuyó un 3,8% durante el último año, mientras que la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambios

Por Josué Alfaro

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La pobreza en Costa Rica se mantiene prácticamente sin cambios, pero los hogares del país reportan menos ingresos. Ese es el hallazgo principal de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026, publicada este 27 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.