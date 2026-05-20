Economía y Política

Por qué Montes de Oca sigue entre los cantones más competitivos de Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Montes de Oca alcanzó 63,21 puntos en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. El resultado ubicó al cantón en la posición nueve entre los 82 territorios evaluados del país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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