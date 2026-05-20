Por qué Montes de Oca sigue entre los cantones más competitivos de Costa Rica

Montes de Oca alcanzó 63,21 puntos en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. El resultado ubicó al cantón en la posición nueve entre los 82 territorios evaluados del país.

La medición publicada en 2026 colocó al municipio dentro del grupo de competitividad alta. El estudio analiza variables relacionadas con economía, infraestructura, innovación, mercado laboral, desempeño institucional y calidad de vida en cada territorio.

El informe muestra una diferencia marcada entre los pilares vinculados con infraestructura y conocimiento frente a los indicadores institucionales. Montes de Oca superó ampliamente el promedio nacional en varias categorías relacionadas con acceso digital y educación.

La presencia de universidades, servicios y actividades profesionales también impulsó varios resultados laborales y de innovación. El cantón mantiene uno de los perfiles económicos más vinculados con servicios especializados dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Las brechas más amplias aparecen en gobierno y el sector empresarial.

La Fuente de la Hispanidad es uno de los lugares referentes más reconocidos de Montes de Oca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pilar económico

El pilar económico obtuvo una calificación de 62,52 puntos dentro del ICC 2024. El indicador con mejor desempeño fue metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado, que alcanzó 87,56 puntos dentro de la evaluación general del cantón.

El estudio también otorgó 60,6 puntos a exportaciones por trabajador y 65,5 puntos a egresos municipales per cápita. Ambos indicadores se mantuvieron por encima de varias mediciones registradas en otros cantones del país.

El consumo eléctrico per cápita registró 36,41 puntos, una de las notas más bajas dentro del componente económico. El informe utiliza ese indicador para medir parte de la actividad productiva y comercial de cada territorio.

La construcción y la actividad vinculada con servicios siguen siendo dos de los principales motores económicos de Montes de Oca. El comportamiento urbano del cantón mantiene una relación directa con el crecimiento inmobiliario y comercial.

El gráfico comparativo del ICC muestra que Montes de Oca supera el promedio nacional en el eje económico, aunque todavía aparece por debajo de otros cantones de alta competitividad como Belén y Escazú.

Indicadores económicos

Construcción por km²: 87,56

87,56 Egresos municipales per cápita: 65,5

65,5 Exportaciones por trabajador: 60,6

60,6 Consumo eléctrico per cápita: 36,41

Pilar gobierno

El componente de gobierno registró la nota más baja del cantón con 41,5 puntos. El indicador de días para conceder patentes comerciales obtuvo 0 puntos, el resultado más bajo de toda la medición.

La participación en elecciones municipales alcanzó apenas 14,19 puntos, mientras el grado de dependencia de transferencias del sector público registró 18,7 puntos.

El informe sí otorgó mejores resultados al gasto en red vial cantonal por kilómetro, con 69,89 puntos, y al gasto municipal no administrativo per cápita, que alcanzó 63,44 puntos.

Los ingresos municipales per cápita llegaron a 57,56 puntos, mientras la participación en elecciones presidenciales registró 77,56 puntos, el indicador más alto dentro de este mismo componente.

El estudio también evaluó el número de evaluaciones de impacto ambiental por permisos de construcción. Esa variable alcanzó 30,62 puntos dentro del análisis realizado por la Escuela de Economía de la UCR.

El desempeño institucional limitó una mejor posición de Montes de Oca en el índice. (Gesline Anrango)

Infraestructura

El pilar infraestructura se convirtió en la principal fortaleza de Montes de Oca al alcanzar 80,81 puntos. El indicador de viviendas con internet obtuvo la nota máxima de 100 puntos dentro de la evaluación cantonal.

El acceso a agua potable registró 99,71 puntos, mientras el porcentaje de vías tratadas y pavimentadas alcanzó 89,26 puntos. Ambos indicadores ubicaron al cantón entre los mejores del país.

Las viviendas con acceso a electricidad por kilómetro cuadrado obtuvieron 87,13 puntos y el porcentaje de llamadas completadas llegó a 82,29 puntos, según el desglose técnico del estudio.

Los resultados asociados con conectividad móvil fueron menores. El porcentaje de cobertura 3G y 4G alcanzó 59,08 puntos, mientras la velocidad de esas redes obtuvo 48,22 puntos.

La infraestructura urbana aparece como uno de los principales factores que sostienen la competitividad de Montes de Oca. El cantón mantiene una fuerte concentración de servicios, educación superior y actividad comercial.

Infraestructura y conectividad

Viviendas con Internet: 100

100 Acceso a agua potable: 99,71

99,71 Vías pavimentadas: 89,26

89,26 Llamadas completadas: 82,29

Pilar empresarial

El pilar empresarial obtuvo una calificación de 53,44 puntos. El índice de concentración de actividades alcanzó 96,58 puntos, el resultado más alto dentro de este componente.

El índice de competencia registró 62,2 puntos, mientras el número de entidades financieras por kilómetro cuadrado llegó a 45,85 puntos dentro del análisis empresarial del cantón.

El potencial de exportación alcanzado por empresas obtuvo apenas 9,13 puntos, una de las calificaciones más bajas dentro de toda la evaluación presentada para Montes de Oca.

El estudio señala diferencias importantes entre la fuerte concentración de actividades económicas y la capacidad exportadora instalada dentro del territorio. Esa brecha afectó el resultado general del pilar empresarial.

Pese a eso, Montes de Oca mantuvo un desempeño empresarial superior al promedio nacional, impulsado principalmente por servicios profesionales, educación y actividades relacionadas con conocimiento y tecnología.

Pilar laboral

El componente laboral alcanzó 67,91 puntos y se ubicó entre los pilares con mejor desempeño del cantón. La cobertura de inglés en primaria obtuvo la nota máxima de 100 puntos.

La especialización de trabajadores en servicios e industria registró 96,47 puntos, uno de los indicadores más altos de toda la evaluación presentada por la Escuela de Economía de la UCR.

La matrícula terciaria alcanzó 66,38 puntos, impulsada por la concentración de universidades y centros académicos presentes principalmente en San Pedro y sectores cercanos a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

El crecimiento del empleo formal frente a la población económicamente activa registró 54,1 puntos.

La cobertura de educación secundaria obtuvo 34,38 puntos, el indicador más bajo dentro del componente laboral. Esa variable redujo parte del desempeño global alcanzado por el cantón.

La actividad universitaria impulsó varios indicadores laborales y educativos del cantón. (Fernanda Matarrita Chaves)

Pilar innovación

El pilar innovación registró 69,73 puntos dentro de la medición cantonal. El indicador de exportaciones de alta tecnología alcanzó 69,97 puntos, el resultado más alto de este bloque.

El porcentaje de matrícula terciaria en ciencias y tecnología obtuvo 56,26 puntos, mientras el porcentaje de escuelas y colegios con internet registró 82,94 puntos dentro de la evaluación.

El entorno universitario y académico de Montes de Oca aparece como uno de los principales factores que sostienen el desempeño innovador del cantón frente al promedio nacional.

La cercanía con centros de investigación y universidades también fortalece la presencia de actividades vinculadas con conocimiento, educación y servicios tecnológicos dentro del territorio.

Los gráficos comparativos del ICC muestran que Montes de Oca supera ampliamente el promedio nacional en innovación, especialmente frente a cantones fuera de la Gran Área Metropolitana.

Calidad de vida

El componente de calidad de vida obtuvo 66,54 puntos dentro del estudio elaborado por la UCR. La esperanza de vida alcanzó la nota máxima de 100 puntos en la evaluación general.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes registró 95,04 puntos, mientras el indicador de robos y asaltos por cada 10.000 habitantes obtuvo 53,88 puntos.

El indicador de habitantes por Ebáis alcanzó 44,51 puntos, mientras la mitigación y prevención ambiental municipal registró 39,29 puntos, una de las notas más bajas de este componente.

El informe evidencia diferencias importantes entre seguridad, salud y variables ambientales dentro del cantón. Algunas áreas sociales mantienen resultados elevados, mientras otras presentan rezagos importantes.

Montes de Oca cerró el ICC 2024 dentro del grupo de cantones con competitividad alta. El estudio coloca al territorio entre los referentes nacionales en infraestructura, innovación y entorno universitario.