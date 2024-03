Precio del cacao se dispara en el mundo: ¿cómo impactará a los productores de Costa Rica?

Durante los últimos dos meses algunos productores nacionales de cacao han recibido visitas desde Bélgica, Grecia, Francia, Canadá e Irlanda. Existe un poderoso motivo detrás de esto: el alza en el precio internacional del cacao.

Las grandes compañías de chocolates se enfrentan a la escasez de cacao en África, continente donde se encuentran los mayores productores del grano. La venta y producción generada desde ese continente es lo que marca el precio internacional de dicho fruto.

“He tenido bastantes visitas de distintos países (sic). En enero, febrero y ahorita en marzo me han visitado (en la plantación) desde Bélgica, Irlanda, Grecia y hace poco se fue una muchacha que venía de Francia”, comentó Elena Gaitán, fundadora de la marca de cacao Skeneske Tä.

Dichos encuentros se deben a que el precio internacional del producto llegó a cifras récord y los compradores buscan opciones en productores alternativos como Costa Rica. El precio del cacao en Estados Unidos (EE.UU.) empezó a subir de manera tímida en el 2022 superando los $2.500 por tonelada, pero en el 2023 tocó una cifra nunca antes vista: $4.000, según las estadísticas de la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés).

El 2024 parece no dar tregua. En enero el precio llegó a $4.798 por tonelada y febrero registró, hasta el momento, la escalada más alta: $6.401 por tonelada.

De acuerdo con las proyecciones internacionales, pronto el precio subirá a los $7.000 por tonelada. Tan solo en lo que llevamos del 2024 la diferencia entre el monto más bajo y el más alto ha sido de un 55,6%.

Las condiciones climáticas en África están causando una menor cosecha y por ende un desabastecimiento que encarece el precio del cacao. La situación presiona a las grandes empresas a dirigirse hacia ciertos escenarios: buscar nuevos proveedores, mezclar otros ingredientes con el cacao para satisfacer el volumen de producción de chocolate, o bien pagar el alto costo de los productores africanos.

Movimiento de precios

El analista de mercados Douglas Montero comentó que una menor oferta y el aumento en la demanda son factores que incrementan el precio de los bienes. Además, indicó que las condiciones climatológicas son una razón que pesa en el movimiento de los precios.

De hecho el fenómeno de El Niño es el principal responsable de la escalada del precio del cacao. Ese patrón climático provocó en el 2023 altas precipitaciones en Ghana y Costa de Marfil, países que representan el 60% de la cosecha mundial.

La producción de cacao se vino abajo por la sequía, pero también por fuertes lluvias que propagaron el virus de los brotes hinchados y la enfermedad de la vaina negra que matan los árboles de cacao.

En el 2023 se marcó una diferencia de $1.827 entre el precio diario por tonelada más bajo (3 de enero) y el más alto (22 de diciembre), de acuerdo con las estadísticas de la ICCO.

De momento en Costa Rica no ha llegado el golpe al precio, pero los importadores y exportadores aseguran que será cuestión de tiempo para que los efectos se dejen sentir en el país.

“Hasta el momento no hemos sufrido el incremento en el precio del chocolate, pero podría suceder en cualquier momento. Nuestro proveedor no nos ha comunicado nada sobre la situación del precio o qué medidas van a tomar”, contó Silvia Ocampo, propietaria de la chocolatería boutique Bean to Bliss, quien importa la materia prima desde Bélgica.

Impacto en Costa Rica

El cacao no es un bien sustituible en la creación de chocolate o de postres de ese sabor. Esto provoca que las empresas que usan esa materia prima tengan que pagar el costo que indican los mercados.

En el caso específico de Costa Rica la situación se convierte en una oportunidad para exportar a nuevos destinos y tomar terreno entre los grandes productores del cultivo.

Tradicionalmente el cacao de Costa Rica se cotizó por encima del precio del mercado internacional por una razón que Marco Corsetti,fundador de Chocolatera del Volcán , tiene clara: el producto nacional es de primera calidad.

“Mientras el kilo de cacao internacional se vendía a $3, el de Costa Rica se vendía a $5″, aseguró Corsetti, quien afirma que el alza se convierte en una oportunidad para que el país sea más competitivo.

Compradores han llegado a las plantaciones de Trobanex y Skeneske Tä desde Bélgica, Francia, Canadá, Grecia, Irlanda y Ucrania para conocer el producto nacional. (Catie.)

El cacao de Costa Rica que se exporta corresponde a producto fino y de aroma. Esas características hacen posible que los productoes negocien precios más altos que el convencional, según informó la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

“Los precios del cacao convencional no tienen un efecto directo sobre las exportaciones nacionales de cacao en grano. Sin embargo, para el caso de los fabricantes de chocolate quienes adquieren principalmente el cacao convencional, sí podrían tener como efecto el incremento de los costos de la materia prima”, señaló Procomer.

Ahora los productores nacionales reciben la visita de potenciales clientes que se ubican principalmente en Europa. Distintas empresas costarricenses están ofreciendo la tonelada entre $4.900 y $6.250.

El impacto en el precio del chocolate aún no se ve en el mercado nacional importador, pero los productores costarricenses pronostican que se está acercando el golpe al bolsillo. Mario Graf Beissel, propietario de la empresa exportadora de cacao Trobanex, dijo a EF que las populares marcas de chocolate tienen grandes reservas que pueden minimizar el impacto, pero ese stock se acabará porque la tendencia del precio es hacia el alza durante más meses.

Los chocolates, helados y más postres derivados del cacao, y que utilizan material importado, sufrirán un ajuste hacia arriba en sus precios y será trasladado al consumidor final.

A lo que recurrirá el mercado

Si bien el cacao es una materia prima no sustituible para crear chocolate, sí puede ser sustituido por los consumidores. Por ejemplo, si una bebida preparada de chocolate tiene un precio elevado, el comprador puede preferir un café o té.

Por otra parte, los fabricantes de chocolate podrían disminuir el porcentaje de cacao de sus procuctos y aumentar el uso de frutas, semillas y leche para elaborar el producto final, según Graf Beissel.

Otra medida que podrían tomar las empresas internacionales es comprar el cacao en otros mercados, pero la recomendación de los productores es que no se firmen contratos por periodos muy largos.

“El precio internacional continuará creciendo. Si firman un contrato con proveedores por dos o tres años puede ser que salgan perdiendo porque se pactará un monto menor al que se pronostica que vendrá pronto”, recomendó Diane Quesada, gerente de Trobanex.