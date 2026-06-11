Economía y Política

Presidenta del AyA sobre situación del agua: “Hay zonas donde los sistemas ya no permiten nuevas disponibilidades”

Lourdes Suárez, jeraraca del AyA desde 2025, reconoce que existe una presión creciente sobre los sistemas de agua potable y también lanza una advertencia: sin planificación, proyectos como PAAM y Paacume podrían quedarse cortos en el mediano plazo

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Por Josué Alfaro

Lourdes Suárez, presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), reconoce que existen sitios del país donde “los sistemas ya no permiten emitir nuevas disponibilidades” de agua potable, en un contexto de crecimiento urbano, turístico e inmobiliario.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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