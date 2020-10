Mediante una cadena nacional de televisión este 4 de octubre, Alvarado aseguró que aún hay tiempo para encontrar otras salidas. “Pero ese tiempo no es ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee”, advirtió el mandatario, y recordó que la venta de activos claves, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Banco Nacional (BNCR) no está en la propuesta.