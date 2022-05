Presidente de Recope sobre fijación de precios: “Mi gestión se enfoca en ir quitándonos esas cruces”

Para el nuevo presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada, la institución arrastre tres grandes cruces que quiere contrarrestar en su gestión: la refinería que no refina, la convención colectiva y las tarifas.

En su primera decisión para “atacar” esos lastres y con la consigna de redirigir esfuerzos, Quesada decidió librar a la institución de la tarea de solicitar nuevos aumentos en el precio de los combustibles, pues, admite, esa carga ha afectado la imagen de la entidad.

“El enfoque de mi gestión va en tratar de ir quitándonos esas cruces”, dijo Quesada de forma segura en entrevista con EF en la que, durante una hora, el nuevo jerarca explicó su visión de Recope.

Ahora la responsabilidad de fijar los aumentos recaerá en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quien para Quesada, exintendente de Energía, es la responsable legal de esa impopular tarea y dice no entender por qué Recope asumió ese rol.

¿Esa fue la misma posición que usted impulsó durante los años que estuvo en Aresep?

—No, eso no es algo que yo haya impulsado. Simplemente era una práctica administrativa que Recope lo presentaba y nosotros lo tramitábamos. Podíamos hacerlo de oficio o actuar a solicitud del prestador del servicio.

Pero no tomó esta misma posición que toma ahora como presidente de Recope…

—No, para nada. Por eso mismo. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué le corresponde bajo el marco legal a la Aresep? Hacer su trabajo: calcular y fijar tarifas. A Recope le toca garantizar que haya calidad en el servicio que damos, en los combustibles que ofrecemos.

¿Por qué cuando usted estuvo en la Aresep no utilizó la misma lógica, de pensar ‘esto es lo que dice la ley, esto es lo que le corresponde a Aresep’...

—Porque yo tenía un sombrero de regulador, y yo no puedo decirle al regulado que no me lo haga. El regulado, en este caso, puede en cualquier momento solicitar ajustes tarifarios, dice la ley. Entonces esa potestad tarifaria que tiene Aresep la tiene que ejercer de oficio o a solicitud. No tenía sentido que Aresep hiciera una de oficio cuando se trataba de que Recope era el que iba a pedir.

[ Modernización de Recope languidece lejos de las prioridades legislativas del Gobierno ]

Juan Manuel Quesada quiere redirigir y concentrar los esfuerzos y recursos de Recope en las responsabilidades que le corresponden por ley, según el nuevo jerarca. (Rafael Pacheco Granados)

La pregunta es por qué usted siendo intendente de Energía no dijo, si es consecuente con lo que ahora está diciendo, que a la Aresep le tocaba fijar los precios y que Recope no lo hiciera…

—Porque yo como regulador del sector, en aquel entonces, no puedo obligar ni sugerirle a un regulado que no me presente estudios tarifarios. No lo puedo hacer. La ley los faculta para hacerlos. ¿Qué era lo que hacíamos? No activábamos una fijación de oficio porque ya había una solicitud tarifaria del prestador. Entonces no tenía sentido hacer dos estudios paralelos, con los esfuerzos que eso implica, con dos consultas públicas, cuando al final el resultado era uno. Entonces esa era la razón.

¿Cuál es su visión de Recope?

—En su momento el país decidió que Recope no iba a refinar. En este momento la responsabilidad de Recope es comprar, importar, etc. ¿Tiene Recope la responsabilidad de entrar a hidrógeno verde? No. ¿Tiene Recope la responsabilidad de energías alternativas y plasma? No. Garantizar el suministro de este país, esa es la responsabilidad en este momento. Si la decisión país, por medio de los diputados, es que Recope tiene que ir a hacer otras actividades, ahí cambia la cosa.

¿De este despacho no va a salir ningún proyecto de ley dirigido a ampliar las capacidades de Recope para involucrarlo en esos negocios?

—En este momento no. No es una prioridad.

[ Gobierno resucitará discusión para modernizar Recope; ¿nuevo pulso a la vista? ]

¿Y el proyecto que está presentado de la Administración pasada? ¿Tampoco interesa?

—No es que no interesa, es igualmente un tema como el de las tarifas. Es un tema que está siendo analizado por el competente en este momento. Si mañana la Asamblea Legislativa y Costa Rica deciden que Recope va a entrar en hidrógeno verde, ¿cómo veo yo a Recope? Yo veo un Recope fortalecido técnicamente para sentarnos a discutir cuál es la ruta para que esa actividad se desarrolle de la mejor manera. Yo no me voy a desgastar en lo que puede ser y no ha pasado o no va a pasar.

Más allá de eso, ¿cuál es su posición personal sobre el proyecto presentado que transformaría a Recope en Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (Ecoena)?

—Es una decisión que tiene que tomar el país si se le va a brindar a Recope más responsabilidades. Es un proyecto que permitiría incursionar en otro tipo de actividades. Me parece que sería una oportunidad importante de negocio para una empresa como Recope.

¿Una oportunidad monopólica o de mercado abierto?

—Yo creo que tal y como está planteado en el proyecto de ley es de una serie de participantes. Y ahí es donde yo les digo que es tan importante la fortaleza técnica que logremos tener como empresa para esas discusiones porque vamos a demostrar que somos buenos para poder llevar a cabo esa actividad. Y si se da esa facultad a los privados y a algunas empresas públicas, yo veo a un país pensando cuál es la mejor estrategia para que este sector público lo haga de forma eficiente, que pueda competir en un mercado en competencia.