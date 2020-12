"En tanto Pyme, no estamos preparados para gestionar todos los trámites y papeleos aduaneros de un mercado lejano", explicaba antes del acuerdo Benjamin Fourmon, director general de esta bodega, también durante mucho tiempo proveedor oficial de la Familia Real, hasta el punto de siempre haber sido considerado "un socio oficioso", quien no dudó en evocar una "catástrofe" en caso de "no deal".