Programas de gobierno: revise y descargue aquí los 20 documentos que entregaron los partidos y sus candidatos al TSE

Los 20 partidos políticos que competirán en las elecciones presidenciales de 2026 ya presentaron sus respectivos programas de gobierno al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Algunos de esos documentos superan las 200 páginas; mientras que otros ni siquiera llegan a las 50.

Partidos como Nueva República, Nueva Generación o la Coalición Acción Ciudadana presentaron los documentos más extensos; mientras que otros como Unión Costarricense Democrática, Avanza y De la Clase Trabajadora presentaron los más pequeños.

Las 3,7 millones de personas llamadas a votar en este 2026 tendrán la segunda oferta electoral más grande del país en su historia. Las 20 candidaturas en la papeleta del próximo año solo quedan por debajo del registro de 2022, cuando fueron cinco menos.

Si tiene problemas para decidirse entre candidaturas para escoger a sus favoritos, EF pone a sus disposición los 20 planes de gobierno que presentaron cada uno de los contendientes por la Presidencia .

3,7 millones de personas saldrán a votar para definir quiénes ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, así como los 57 escaños del Congreso, en el período 2026-2030. (JOHN DURAN)

Los programas

A continuación, le presentamos todos los programas de gobierno que presentaron los partidos políticos al TSE y un enlace para su descarga.

El orden es el mismo que tendrán las agrupaciones en la próxima papeleta presidencial.

Revise aquí cómo pretenden incidir los partidos políticos y sus candidaturas, en un país en el que un 50% de la población considera que la educación ha empeorado en los últimos 12 meses y un 67% piensa lo mismo de la seguridad, según las últimas mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) publicadas en septiembre pasado:

Justicia Social Costarricense

Candidato: Walter Hernández

Páginas: 54

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/19iNR2lAMnu22iqzV8PLWgk4LZsaGHUst/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Progreso Social Democrático

Candidata: Luz Mary Alpízar

Páginas: 125

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1tTJn-Wsnt8NFssmS-HhLp5FP_Fdg3fke/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Unión Costarricense Democrática

Candidato: Boris Molina

Páginas: 20

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/19fL3Ge1p1Qt-2fjj6rfNhI25A0heSAVU/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Unidos Podemos

Candidata: Natalia Díaz

Páginas: 147

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1fNn-gLXblN9wGksPr2udyYYOCRaQM5w_/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Nueva Generación

Candidato: Fernando Zamora

Páginas: 211

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/170SffBmCO8mUPGzpVdCUvIByffjm3_im/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Esperanza y Libertad

Candidato: Marco Rodríguez

Páginas: 64

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/14zXyu7RFj919_t5XG-l87p8q9qyLYJ1G/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

De la Clase Trabajadora

Candidato: David Hernández

Páginas: 39

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1bSmeThEXU6QbrdEUDbu6WQTegKCnIMSE/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Centro Democrático y Social

Candidata: Virginia Calzada

Páginas: 160

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1R9zumCVxULBe-Oe6BBuKhsyjFZp9XBRy/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Coalición Agenda Ciudadana

Candidata: Claudia Dobles

Páginas: 208

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1RL6uxMZvkRcUWKsdPeGdIFa1gyDTSNux/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Nueva República

Candidato: Fabricio Alvarado

Páginas: 213

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1TF-T08tuGv4HxBhDjXPhKdpbi-cVKC5p/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Aquí Costa Rica Manda

Candidato: Ronny Castillo

Páginas: 66

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1v2_dRgGtJo_XNx5F4EvVS4MdTMpPV6LO/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Liberal Progresista

Candidato: Eliécer Feinzaig

Páginas: 176

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1RGQjUfQGH1M8qJEX2eE5R3q3uFY6nujD/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Pueblo Soberano

Candidato: Laura Fernández

Páginas: 88

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1WmZFXDvYiiXiVuEkATEMdhasTcnz4pNO/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Avanza

Candidato: José Aguilar

Páginas: 42

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1PYuqramQo7lMD-13-URUKjSAHwmkHs7T/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Esperanza Nacional

Candidato: Claudio Alpízar

Páginas: 102

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1_nfOxHAmLk7Pty7vH63evYzYEXoXtBXI/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Liberación Nacional

Candidato: Álvaro Ramos

Páginas: 58

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1f1ddn-R_6A8vx3ojIihpB2FkA6xwoEWI/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Alianza Costa Rica Primero

Candidato: Douglas Caamaño

Páginas: 66

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1C3UKPAx5MzKv_R2cm6vmIiXhcla7vvt2/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Integración Nacional

Candidato: Luis Amador

Páginas: 57

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1fko0Z7wDgh8a7RuexBYuvTz6H8YXdhOf/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Frente Amplio

Candidato: Ariel Robles

Páginas: 193

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1ZRWZLVpLVyxR5P6RMlAFWxTR8vi2q4AD/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Unidad Social Cristiana

Candidato: Juan Carlos Hidalgo

Páginas: 123

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1tPturcuMmRpW2bo9e24PjmVzd-cRDu1q/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Todos los partidos políticos tienen que presentar sus respectivos programas de gobierno ante el TSE, de modo que sus propuestas puedan ser consultadas por la ciudadanía. (Mayela López)

Herramienta del PEN

Además de revisar los programas de gobierno, también puede acceder a la herramienta votometro.votemoscr.com, elaborada por el Programa Estado de la Nación (PEN).

El “votómetro” es un cuestionario que el think tank académico suele realizar a todos los candidatos y candidatas presidenciales, para que usted también lo pueda responder en línea y determine su nivel de coincidencia o discrepancia con cada una de las opciones.

Puntualmente, el PEN asegura que la herramienta está diseñada para que la ciudadanía compare “sus valores y preferencias” con las respuestas de los postulantes presidenciales e identifique cuáles se alinean más con sus intereses.

Todas las respuestas que se colocan en los formularios se manejan de forma anónima y únicamente se recolectan con fines académicos.

Según el programa, la nueva actualización del “votómetro” pretende ayudar en medio de “un escenario donde el aumento de partidos y candidaturas constituye un panorama electoral más fragmentado y complejo“.