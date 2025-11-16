Programas de gobierno: revise y descargue aquí los 20 documentos que entregaron los partidos y sus candidatos al TSE

Los 20 partidos políticos que competirán en las elecciones presidenciales de 2026 ya presentaron sus respectivos programas de gobierno al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Algunos de esos documentos superan las 200 páginas; mientras que otros ni siquiera llegan a las 50.
Partidos como Nueva República, Nueva Generación o la Coalición Acción Ciudadana presentaron los documentos más extensos; mientras que otros como Unión Costarricense Democrática, Avanza y De la Clase Trabajadora presentaron los más pequeños.
Las 3,7 millones de personas llamadas a votar en este 2026 tendrán la segunda oferta electoral más grande del país en su historia. Las 20 candidaturas en la papeleta del próximo año solo quedan por debajo del registro de 2022, cuando fueron cinco menos.
Si tiene problemas para decidirse entre candidaturas para escoger a sus favoritos, EF pone a sus disposición los 20 planes de gobierno que presentaron cada uno de los contendientes por la Presidencia.
Los programas
A continuación, le presentamos todos los programas de gobierno que presentaron los partidos políticos al TSE y un enlace para su descarga.
El orden es el mismo que tendrán las agrupaciones en la próxima papeleta presidencial.
Revise aquí cómo pretenden incidir los partidos políticos y sus candidaturas, en un país en el que un 50% de la población considera que la educación ha empeorado en los últimos 12 meses y un 67% piensa lo mismo de la seguridad, según las últimas mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) publicadas en septiembre pasado:
Justicia Social Costarricense
- Candidato: Walter Hernández
- Páginas: 54
Progreso Social Democrático
- Candidata: Luz Mary Alpízar
- Páginas: 125
Unión Costarricense Democrática
- Candidato: Boris Molina
- Páginas: 20
Unidos Podemos
- Candidata: Natalia Díaz
- Páginas: 147
Nueva Generación
- Candidato: Fernando Zamora
- Páginas: 211
Esperanza y Libertad
- Candidato: Marco Rodríguez
- Páginas: 64
De la Clase Trabajadora
- Candidato: David Hernández
- Páginas: 39
Centro Democrático y Social
- Candidata: Virginia Calzada
- Páginas: 160
Coalición Agenda Ciudadana
- Candidata: Claudia Dobles
- Páginas: 208
Nueva República
- Candidato: Fabricio Alvarado
- Páginas: 213
Aquí Costa Rica Manda
- Candidato: Ronny Castillo
- Páginas: 66
Liberal Progresista
- Candidato: Eliécer Feinzaig
- Páginas: 176
Pueblo Soberano
- Candidato: Laura Fernández
- Páginas: 88
Avanza
- Candidato: José Aguilar
- Páginas: 42
Esperanza Nacional
- Candidato: Claudio Alpízar
- Páginas: 102
Liberación Nacional
- Candidato: Álvaro Ramos
- Páginas: 58
Alianza Costa Rica Primero
- Candidato: Douglas Caamaño
- Páginas: 66
Integración Nacional
- Candidato: Luis Amador
- Páginas: 57
Frente Amplio
- Candidato: Ariel Robles
- Páginas: 193
Unidad Social Cristiana
- Candidato: Juan Carlos Hidalgo
- Páginas: 123
Herramienta del PEN
Además de revisar los programas de gobierno, también puede acceder a la herramienta votometro.votemoscr.com, elaborada por el Programa Estado de la Nación (PEN).
El “votómetro” es un cuestionario que el think tank académico suele realizar a todos los candidatos y candidatas presidenciales, para que usted también lo pueda responder en línea y determine su nivel de coincidencia o discrepancia con cada una de las opciones.
Puntualmente, el PEN asegura que la herramienta está diseñada para que la ciudadanía compare “sus valores y preferencias” con las respuestas de los postulantes presidenciales e identifique cuáles se alinean más con sus intereses.
Todas las respuestas que se colocan en los formularios se manejan de forma anónima y únicamente se recolectan con fines académicos.
Según el programa, la nueva actualización del “votómetro” pretende ayudar en medio de “un escenario donde el aumento de partidos y candidaturas constituye un panorama electoral más fragmentado y complejo“.