Economía y Política

Programas de gobierno: revise y descargue aquí los 20 documentos que entregaron los partidos y sus candidatos al TSE

El plan más pequeño tiene solo 20 páginas y el más grande llega hasta las 213. Revise en este artículo las ideas de las 20 candidaturas que se postularon para gobernar Costa Rica a partir de 2026

Por Josué Alfaro

Los 20 partidos políticos que competirán en las elecciones presidenciales de 2026 ya presentaron sus respectivos programas de gobierno al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Algunos de esos documentos superan las 200 páginas; mientras que otros ni siquiera llegan a las 50.








Programas de gobiernoGobiernoEleccionesElecciones 2026
Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

