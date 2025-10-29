Economía y Política

Así quedó la papeleta presidencial para las elecciones de 2026 de Costa Rica: TSE realizó sorteo

El TSE definió la posición en la papeleta de las 20 banderas (19 agrupaciones y una coalición) que competirán en las elecciones nacionales de febrero próximo

Por Josué Alfaro

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sorteó, este 29 de octubre, la posición de los partidos políticos en las papeletas para las elecciones nacionales de Costa Rica de 2026. En este proceso participarán 21 partidos políticos de escala nacional —dos de ellos en coalición— y cinco en escala provincial, en busca de diputaciones.








