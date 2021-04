Según los propulsores de la iniciativa, formalizar un marco jurídico para las tres variantes de leasing permitiría dinamizar al sector construcción y la adquisición de viviendas. “Hoy hay muchísimas personas que no pueden acceder a vivienda propia, porque no son sujetos de crédito o porque no tienen los ahorros para una prima. Este proyecto da una alternativa (...) además da seguridad jurídica para ofrecer los alquileres con opción a compra, porque hasta hoy es una opción que se regula con leyes dispersas”, afirmó la proponente, Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN).