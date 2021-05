Y lo que más me molesta es que “el 75% de los fondos recaudados por el incremento en las tarifas corresponderá al BCCR y será utilizado exclusivamente para amortizar la cuenta de estabilización monetaria”. No tengo motivo alguno para dudar del profesionalismo y la integridad de los directores del BCCR, pero no es sano ponerlos en la incómoda tesitura de que su decisión sea puramente técnica (¿hay o no un desequilibrio en la economía nacional producto de la entrada de capitales del exterior?) o que se vea teñida por el oportunismo de contar, o dejar de contar, con esos fondos como herramienta de política económica.