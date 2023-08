¿Qué es el ‘skiplagging’, la táctica que molesta a las aerolíneas?

La aerolínea estadounidense American Airlines vetó por tres años a un joven de 17 años tras descubrir que planeaba volar desde Gainesville, Florida, hasta Nueva York, pero que en realidad se bajaría en Charlotte, lugar de escala del vuelo.

“Los agentes de la puerta de embarque en Florida llevaron a su hijo a una sala de seguridad para ser interrogado tras ver su carné de conducir de Carolina del Norte y sospechar que no seguiría volando a Nueva York”, según recogió el medio Business Insider con declaraciones del padre del joven.

El joven pagó $150 por el vuelo con el que planeaba descender en Charlotte y no seguir hasta Nueva York. No obstante, la familia tuvo que comprar un nuevo boleto directo entre Florida y Charlotte que costó más de $400.

La noticia circuló por diferentes medios locales e internacionales, pues puso de nuevo en el ojo público la táctica de skiplagging, la cual aplicó el joven para volar por un menor precio. EF explica de qué se trata.

¿Qué es el skiplagging? Copiado!

Aunque no se trata de un método nuevo, el término ha ganado popularidad recientemente. El skiplagging suele traducirse en español de varias formas: “saltarse vuelos”, “vuelo con ciudad oculta” o “billete de usar y tirar” son algunas de las traducciones.

En esencia se trata de reservar un vuelo más barato con una escala sin planear volar toda la ruta. En cambio, la escala es el destino previsto de descenso del pasajero.

Los usuarios del transporte aéreo buscan siempre formas de ahorrar dinero en sus vuelos. (Alonso Tenorio)

El precio de un boleto aéreo se determina por múltiples factores, por lo que las tarifas no son un reflejo directo de la distancia recorrida. La razón por la que el skiplagging se usa es porque es usualmente más barato reservar un vuelo con escala que un vuelo directo, aunque no es efectivo al 100%.

¿Dónde funciona? Copiado!

El método es bien conocido en Estados Unidos. Un ejemplo: un viajero se dirige de Fort Lauderdale, Florida, a San Francisco, California. Un vuelo de Fort Lauderdale a Portland, Oregón, con escala en San Francisco, puede costar unos $124, mientras que un vuelo directo de Fort Lauderdale a San Francisco costaría $220.

También puede servir en Europa. El medio televisivo español Antena Noticias comprobó que un vuelo directo entre París y Madrid costaba unos $148, pero uno París-Burdeos con escala en Madrid estaba en $79. De esta forma, un viajero podría aprovechar el menor costó del último vuelo y bajarse en Madrid, que sería solo el lugar de escala.

Claro está que esto solo funciona si el turista solo viaja con equipaje de mano o de cabina, pues el documentado se despacha en el destino final.

¿Es ilegal? Copiado!

No se trata de una práctica ilegal, sino que es más bien un método que expone y aprovecha la lógica de la industria aérea.

Los medios europeos indican que las aerolíneas de ese continente no pueden sancionar esta práctica, aunque el ejemplo de American Airlines deja ver que en EE. UU. tienen cierto margen sancionatorio.

No obstante, las aerolíneas intentan persuadir a los usuarios para que eviten usar el skiplagging.

Demanda Copiado!

El sitio web Skiplagged.com se dedica a rastrear vuelos utilizando esta táctica. “Encuentre vuelos que las aerolíneas no quieren que vea. Desenmascaramos las lagunas en los precios de los billetes de avión para ahorrarle dinero”, se lee en la pantalla inicial.

Por ejemplo, el sitio muestra que un vuelo solo de ida entre San José y Baltimore con escala en Chicago, para el 28 de agosto, puede conseguirse en casi $300, mientras que en el sitio oficial de la misma aerolínea aparecen desde $670 pero con Chicago como destino final.

Skiplagged inició en 2013 y fue fundado por Aktarer Zaman, residente de Nueva York pero nacido en Bangladesh, quien tenía solo 22 años cuando creó la plataforma.

No obstante, las aerolíneas están en plena lucha contra Skiplagged. American Airlines se unió este mes a otras compañías en una demanda contra el sitio web.

El argumento es que supuestamente vende boletos sin ser una agencia autorizada y por el uso de los logotipos. American pidió una medida cautelar para que la página no publique sus vuelos y no use su imagen.

Skiplagged fue demandada por United y Orbitz, en 2014, por competencia desleal y comportamiento engañoso. Southwest en 2021 también demandó el sitio web porque no tenía la autorización para publicar las tarifas de la aerolínea, ni vender boletos. Sin embargo, llegaron a un acuerdo al inicio de este año.

¿Qué dicen las aerolíneas en Costa Rica?

Consultado por EF, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Rafael Sánchez, comentó que, por regulación, la entidad no puede referirse a temas tarifarios y comerciales.

El representante evitó responder si ha habido casos de sanciones por uso de skiplagging o si sería una práctica sancionable.

Nota actualizada a las 9:20 a.m.