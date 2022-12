¿Qué pasó con los nómadas digitales? Número de solicitudes para residencia en Costa Rica son bajos

La implentación, en el pasado mes de julio, del reglamento para la categoría de residencia especial para nómadas digitales fue aplaudida como una gran oportunidad para el sector turístico del país. Meses después los números son poco alentadores.

Del 11 de julio al 19 de diciembre del presente año, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha aprobado menos de la mitad (40%) de las solicitudes procedentes de 37 distintos países.

En dicho periodo de tiempo la entidad solamente aprobó 161 solicitudes de un total de 398. Desde Estados Unidos se ha mostrado el mayor interés en obtener la permanencia legal como nómadas, ya que se recibieron 194 gestiones que provenían desde el país norteamericano.

Nómada digital en Costa Rica: Así se tramita esta nueva visa

“Esa cantidad de solicitudes no es lo que esperábamos, por supuesto que esperábamos más. Y tampoco tengo conocimiento de las razones por las cuales esto está siendo así, pero puede ser que aún haya gente que está utilizando la vía anterior que es pedir una visa regular de tres meses”, expresó Carlos Ricardo Benavides, exdiputado que propuso la Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (10.008)

Las personas interesadas en tramitar este tipo de permanencia legal deben seguir las reglas que se dictan en la ley 10.008, entre los que destacan que la documentación debe presentarse en idioma español y el teletrabajador debe percibir un pago mínimo mensual de $3.000 por sus labores. La DGME tiene un plazo de 15 días naturales para dar respuesta.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, manifestó a EF en julio anterior que si el país logra captar tan solo un 0,25% de los 35 millones de nómadas digitales que se registran a nivel global, percibiría por año un ingreso cercano a los $3.125 de millones.

Nómadas digitales: El ABC para un turista que quiera teletrabajar desde Costa Rica

Solicitudes por nacionalidad Copiado!

De acuerdo a la DGME los nómadas digitales de nacionalidad estadounidense, canadiense y alemana son los que han tramitado este tipo de solicitudes en mayor cantidad con 194, 53 y 31, respectivamente.

No obstante, de las peticiones de origen alemán solamente se aprobaron 19. De procedencia canadiense un total de 24 tuvieron el visto bueno; para Estados Unidos la aprobación se dio en 82 de las solicitudes.

Es decir, se aprobaron un 42% de las gestiones hechas por estadounidenses; un 45% de las procedentes de Canadá y un 61% de las alemanas.

Por otra parte, a Estados Unidos le denegaron un total de 13 peticiones, mientras que a Canadá y a Alemania cuatro.

Un panorama menos alentador se refleja en el estado de los trámites de este tipo de residencia legal para colombianos. Solamente han logrado una aprobación frente a cinco denegatorias y tres solicitudes que se mantienen pendientes de completar requisitos. (Ver tabla)

Caso similar es el de Chile, que tuvo una aprobación mientras tres fueron denegadas. De momento cuatro tienen la condición de completar requisitos pendientes.

“Si tomamos en consideración que por lo menos en el papel el reglamento que acompaña a la ley es bastante bueno y tiene un sistema muy expedito, sí llama la atención tanto el número de rechazos como aquellos que se reportan como pendientes de completar”, indicó Benavides.

En general, al menos un 10% de las peticiones han sido denegadas. En cuanto a las solicitudes que tienen algún tipo de información pendiente de completar, equivalen a un 34% del total.

Respecto a la información que los nómadas digitales no entregan de manera completa, la DGME comunicó que “con relación a requisitos en particular que se encuentren pendientes, no podríamos indicar uno en especifico ya que cada caso se estudia de forma individual de acuerdo a las características de la solicitud”.

El beneficio migratorio se le otorgará por un año, prorrogable por un único período de un año adicional. Para autorizar dicha prórroga, el beneficiario deberá haber permanecido en el país un mínimo de ciento ochenta días durante el año concedido originalmente. — Artículo 15, Ley 10.008.

Antes de que existiera la ley 10.008, los nómadas digitales tenían una estancia máxima continua de tres meses en el país como cualquier turistas. Ahora tienen la posibilidad de permanecer hasta dos años en territorio costarricense.

“La cantidad de nómadas digitales ha sido menor de lo que esperábamos porque ya desde antes venía gente de otros países a trabajar acá. Pero nuestra principal preocupación es que el nómada digital aplique, se le apruebe y no se sienta a gusto por la calidad del Internet o el estado de las carreteras”, puntualizó Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Costa Rica entre los nómadas Copiado!

Lo expuesto por Acón se acompaña de una inquietud ante lo que opinen los nómadas digitales por zonas turísticas en el que la red de Internet no sea estable o que dirigirse al sitio de trabajo sea complicado. Menciona que esas podrían ser razones por las que el país pierda popularidad ante este tipo de turista.

La posición que tiene el país ante este tipo de extranjero es positiva. Según la comunidad global de trabajadores remotos, The Nomad List, Costa Rica es el país número 15 más gustado y el número uno entre las mujeres en el mundo para este tipo de actividad.

Mientras tanto, el sitio web de viajes Kayak hizo una lista de los mejores países para trabajar. Costa Rica se encuentra en la sétima posición y es el número uno del continente americano.

Los factores que tomó en cuenta Kayak para dar la puntuación son: accesibilidad para trasladarse, precios de la zona (habitación, alimentación, transporte público), salud y seguridad, trabajo a distancia (internet, entre otros), vida social y clima.

Costa Rica obtuvo una puntuación de 86 sobre 100 en ese sitio web de viajes durante el 2022. Portugal encabeza la lista con una calificación de 100, mientras que el peor resultado fue para Islas Vírgenes con un 01.