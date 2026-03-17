Economía y Política

¿Qué se puede hacer con solo una diputación? Las bancadas unipersonales regresan a la Asamblea con dos partidos históricos y el riesgo del olvido

Claudia Dobles y Abril Gordienko serán las únicas diputadas del PAC (en coalición) y del PUSC durante el cuatrienio 2026-2030. Las fracciones unipersonales regresan al Congreso y la historia reciente muestra que pueden ser un trampolín para crecer o la antesala del olvido

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Por Josué Alfaro

Las fracciones unipersonales regresarán a la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030 y esta vez estarán encabezadas por partidos políticos que gobernaron el país y hoy intentan sobrevivir con una sola curul.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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