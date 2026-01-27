¿Quiénes conforman los equipos económicos de los candidatos que lideran las encuestas? Varias son figuras conocidas en la función pública

Este domingo la ciudadanía escogerá a la administración que dirija al país para el próximo cuatrienio. En las encuestas sobresale el nombre de Laura Fernández, liderando las intenciones de voto, y detrás le siguen Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles.

Dentro de los profesionales que asesoraron a las candidaturas en materia económica resaltan nombres que han ocupado ministerios en administraciones pasadas, incluso sobresale un exvicepresidente y un exdiputado.

¿Quiénes forman parte de esos equipos económicos y cuáles son las iniciativas que delinearon como hoja de ruta para el país en esta materia? Conózcalo a continuación.

Laura Fernández: dos hombres que formaron parte del gobierno de Chaves

La favorita en la carrera por la presidencia, según las encuestas, tiene un equipo económico integrado por tres personas, dos de las cuales también aspiran a cargos de elección popular.

Se trata de Francisco Gamboa, Nogui Acosta y Douglas Soto. Los primeros dos fueron compañeros de Fernández en el gabinete del presidente Rodrigo Chaves, en el que los tres participaron desde 2022 hasta 2025. Ellos ejercieron como ministros de Economía y Hacienda, respectivamente.

Soto es un abogado y empresario que nunca se ha desempeñado en cargos públicos. No obstante, sí participó como “enlace empresarial” en la campaña electoral de 2022 siendo asesor de la excandidata Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Acosta había sido viceministro de Hacienda en el gobierno del expresidente Carlos Alvarado, y fue una pieza clave en la negociación del plan fiscal que se aprobó en 2018. También fue asesor parlamentario del PUSC.

Gamboa estuvo en Procomer y también había sido dirigente de las cámaras de Comercio y de Industrias. Fue director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Banco Nacional. Decidió renunciar en junio de 2025 por dudas legales sobre la incompatibilidad de su participación política con las restricciones en la Ley Orgánica del Sistema Bancario.

La principal premisa con la que Fernández promociona su campaña tiene que ver con ser “el banderazo de la continuidad”. Sus propuestas económicas no se separan de ese ideal, su plan de gobierno tiene ideas reiteradas de los últimos cuatro años.

El programa rescata posturas defendidas por Acosta como la priorización de la responsabilidad fiscal, la judicialización de casos de fraude y evasión fiscal, y la implementación de medios electrónicos para mejorar el cobro de impuestos; y en lo productivo, enfatiza en la simplificación de trámites, idea repetida constantemente por Gamboa cuando estuvo al frente del MEIC.

El plan no habla sobre la búsqueda de nuevos impuestos para incrementar las capacidades del Estado, sino que se retoman medidas que se han mencionado en la actual administración que no tuvieron resultados: como la venta del Banco de Costa Rica (BCR) —siempre defendida como necesaria por Acosta— o la explotación de oro a cielo abierto en Crucitas.

Álvaro Ramos: dos exministros y un exvicepresidente

El candidato del partido más longevo que participa en estas elecciones nacionales, Álvaro Ramos, tiene a cuatro personas en su equipo económico. Se trata de un grupo con alta experiencia política y en el sector financiero. Ellos son: Luis Liberman, Fernando Naranjo, Marco Vinicio Ruiz y Verania Rodríguez.

Liberman fue vicepresidente en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), y muchos años atrás también había sido viceministro de Hacienda de Daniel Oduber (1977-1978). Fue fundador y gerente de Interfin y también gerente de Scotiabank Costa Rica.

Naranjo había sido ministro de Hacienda en el primer gobierno de Óscar Arias (1986-1989) y ministro de Relaciones Exteriores en el de José María Figueres (1994-1998). Fue gerente general del Banco Nacional, fundador y gerente de Volaris Costa Rica, presidente de Taca y fundador y gerente general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

En el caso de Ruiz, fue ministro de Comercio Exterior durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010) y ejerció como embajador en China en los cuatro años posteriores (2010-2014). En el plano comercial, fundó iCon, la empresa que distribuye los productos Apple en Costa Rica.

La única que no tiene experiencia en cargos de gobierno es Verania Rodríguez. Es economista con estudios en la Universidad de Costa Rica y actualmente es gerenta de Negocios en BCT Puesto de Bolsa.

Para resolver los retos que aquejan al país, el PLN señala, en materia de producción y crecimiento inclusivo, la importancia de fortalecer a las micro y pequeñas empresas por medio de crédito, liquidez, capacitación y acompañamiento fiscal; mejorar los programas de educación dual; e incentivar la contratación femenina por medio del fortalecimiento de las redes de cuido y la creación de centros de cuidado empresarial y centros cuna.

El programa también plantea la necesidad de rescatar y fortalecer a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En materia de pensiones, proponen la creación de una Pensión Básica Universal que sería financiada por el Estado y las personas aseguradas de forma mixta. En cuanto al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), recalca el compromiso de acordar “un paquete de medidas” para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

Claudia Dobles: destacan exfuncionarios del PAC

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) está acompañada de un equipo económico donde figuran dos profesionales que estuvieron en el gobierno de Carlos Alvarado. Se trata de Elián Villegas y Francisco Delgado Jiménez.

Villegas fue ministro de Hacienda en la administración Alvarado Quesada y expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) por cinco años. Acumula más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

Delgado fue exviceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social en el segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC). Cuenta con una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard y es licenciado en Economía por la UCR.

A este grupo se suma Viviana Boza, consultora en gestión estratégica, liderazgo y desarrollo organizacional. Cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas y una maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales, además de una especialización en gestión de empresas familiares.

También forma parte del equipo el economista Suráyabi Ramírez Varas, graduado de la UCR y magíster en Administración Pública por la London School of Economics (LSE). Actualmente, es candidato a doctor en Política Social en esa misma institución.

La fórmula económica de la CAC la completa Mauricio Castro Esquivel, quien posee una maestría en Economía y un bachillerato en Informática por la UCR. Según la coalición, cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados bursátiles, mercados de valores y en el desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos.

La visión del grupo en materia fiscal incluye el refinanciamiento de la deuda con instrumentos de menor costo, como eurobonos y empréstitos, y el aprovechamiento de la reducción del saldo de deuda para disminuir el pago de intereses. Al cierre de la década, la deuda total se ubicaría por debajo del 54,2% del PIB y el servicio de intereses no superaría el 3% del PIB.

El plan de gobierno contempla un aumento gradual de la inversión en educación, seguridad, infraestructura e inversión social entre 2026 y 2030, así como la creación de una comisión especializada para estructurar proyectos de infraestructura mediante esquemas estandarizados, titularización o project finance, orientados a atraer inversión institucional con altos estándares de transparencia.

Ariel Robles: actuales diputados, académicos y un exlegislador del PAC

El equipo económico del partido Frente Amplio que presenta como candidato presidencial al diputado Ariel Robles Barrantes está conformado por seis personas donde destaca un exdiputado del PAC.

En el grupo están Jonathan Acuña y Sofía Guillén, dos figuras que le acompañan en la Asamblea Legislativa. Guillén es bachiller en Economía (UCR) y magíster en Política Económica con énfasis en Economía de la Innovación por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA).

Acuña también es economista graduado de la Universidad Nacional (UNA) y ha ejercido como asesor legislativo e investigador.

Otra persona del entorno legislativo que está en el equipo es Keylin Jiménez, asesora de Acuña. Es bachiller en Relaciones Internacionales y en Economía, licenciada en Política Internacional y magíster en Política Económica, títulos obtenidos en la UNA. Su experiencia abarca labores en análisis de datos, consultorías, asesoría legislativa y docencia en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El exdiputado del PAC, Henry Mora, también participó en este eje del programa de gobierno. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y estuvo en el Congreso en el periodo 2014-2018, siendo presidente de este en el primer año.

Otra de las personas que conforman esta fórmula es Sergio Reuben-Soto, licenciado en Ciencias Económicas y Sociales de la UCR y magíster en Economía con énfasis en Estudios de Población por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido docente de la UCR, universidad de la cual hoy es pensionado.

El grupo lo completa Lorenzo Ramírez Cardoza, bachiller en Economía de la UNA y magíster en Comunicación y Desarrollo de la UCR, con experiencia como asesor, profesor y facilitador del sindicato de la Asociación de Educadores y Educadoras (ANDE) y docente en la UCR.

El conjunto de propuestas del equipo económico del FA perfila un modelo centrado en la regulación de mercados, la redistribución del ingreso y el impulso a las pequeñas unidades productivas.

La agrupación busca fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas mediante programas de incentivos, crédito accesible y simplificación de trámites para cooperativas. Asimismo, pretende asegurar recursos frescos para el Sistema de Banca para el Desarrollo —con ¢15.000 millones anuales provenientes del impuesto sobre remesas— y orientar a dicho sistema hacia condiciones más solidarias con la producción local y las familias costarricenses.

Cierre de la campaña

Con las cartas sobre la mesa, queda en manos del electorado evaluar cuál de estas hojas de ruta —que oscilan entre la continuidad, la experiencia tradicional y el cambio de modelo— es la idónea para enfrentar los retos fiscales y productivos del país.

La decisión que se tome en las urnas este domingo definirá no solo quién ocupará la silla presidencial, sino el rumbo económico que seguirá Costa Rica durante el próximo cuatrienio.el