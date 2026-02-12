Radiografía del sector TIC en Costa Rica: vea los contrastes entre empresas locales y multinacionales

Las Tecnologías de la Información (TIC) forman parte de las áreas de alto nivel de profundidad que integran los procesos del sector servicios de Inversión Extranjera Directa (IED) que opera en Costa Rica.

La Radiografía del Sector Servicios Multinacional, elaborada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), indica que el 15% de las empresas consultadas tiene los servicios de TIC como su actividad principal, lo que ubica a esta área como la tercera más ofrecida, por detrás de los servicios empresariales globales y los centros de servicios compartidos.

Mientras las operaciones multinacionales de TIC con alcance global desde Costa Rica se concentran principalmente en subprocesos de soporte y gestión de software, las empresas locales exportadoras del mismo sector orientan su oferta, en mayor medida, hacia la automatización de procesos.

Guillermo Zúñiga, director de Inteligencia Comercial de Procomer, explicó que el estudio procura analizar el sector TIC de forma diferenciada entre multinacionales y compañías locales, con el fin de comprender la dinámica de dos frentes que resultan complementarios.

Potenciar la tecnología desde distintas áreas es una de las consideraciones clave que plantea el estudio para capitalizar una de las principales tendencias estratégicas de la IED mundial en 2026: la inteligencia artificial (IA) y el auge del comercio de servicios, según Procomer.

60% de las empresas realiza procesos en más de cinco áreas, según Procomer. (CONNIE ZHOU/IBM)

TIC local

En el ámbito nacional, el 47% de las empresas realiza actividades en el área de automatización de procesos. Según Zúñiga, este resultado es casi diez puntos porcentuales superior al registrado entre las multinacionales en la misma categoría.

Además, el 42% de las compañías locales cuenta con propiedad intelectual registrada. “Esto es importantísimo, muy complejo y muy costoso. Lo que esto quiere decir es que las empresas locales están tratando de proteger lo que están haciendo en desarrollo”, señaló.

Asimismo, el 37% de la muestra local desarrolla actividades en el área de Inteligencia Artificial. Esta cifra adquiere mayor relevancia si se considera que la IA figura entre las seis tendencias de IED proyectadas por Procomer para 2026, al posicionarse como un factor estructural de disrupción económica y motor de transformación productiva.

Otra actividad presente en el 35% de las empresas locales es la oferta de productos y servicios “llave en mano”, es decir, soluciones integrales en las que la compañía se encarga de estructurar todo el paquete tecnológico requerido por el cliente.

Al caracterizar el sector TIC nacional, se observa que la actividad principal se concentra en productos de software: el 33% de las empresas desarrolla principalmente este tipo de soluciones, ya sea en paquetes o en la nube. En segundo lugar se ubica el desarrollo de software web y cloud, actividad en la que participa el 26% de las compañías del sector.

Los principales mercados de exportación son Estados Unidos, Guatemala, Panamá y El Salvador.

Multinacional

El estudio de Procomer también mapeó los procesos principales de TIC dentro de las multinacionales que operan en el país.

El 88% de estas compañías se enfoca en el soporte global de TIC, mientras que el 71% desarrolla actividades relacionadas con la gestión de software. El diseño y desarrollo de aplicaciones también figura entre las funciones más relevantes dentro de la estructura operativa.

Dentro del proceso de soporte, el subproceso de mayor peso es el IT Global Help Desk. En el ámbito de la gestión de software, predomina el Software License Management.

Si bien las empresas suelen contar con un área principal de negocio, más del 60% de las compañías consultadas por Procomer ejecuta procesos en más de cinco áreas distintas. Asimismo, los subprocesos desarrollados tienden a diferir entre compañías extranjeras y locales, reflejando distintos niveles de profundidad y alcance operativo.

Las tendencias de IED

La fragmentación geopolítica y comercial continuará siendo un eje importante dentro de la atracción de IED a nivel mundial. Zúñiga comentó que las relaciones ya no son multilaterales, sino que empiezan a ser bilaterales, y eso está generando un gran cambio a nivel mundial.

“Las empresas priorizan entornos estables y confiables, lo que refuerza el valor de plataformas que ofrecen seguridad jurídica, previsibilidad y capacidad de integración en esquemas de friendshoring y diversificación de mercados”, informó Procomer.

La sostenibilidad y las regulaciones climáticas también figuran entre las seis tendencias identificadas por la Promotora. Los países con ventajas ambientales comprobables pueden transformar su desempeño en un factor de competitividad para bienes y servicios de mayor valor agregado.

La IA se mantendrá como una tendencia central en la atracción de IED en 2026. De acuerdo con Procomer, Costa Rica continuará posicionándose como un ecosistema regional para el desarrollo y exportación de servicios especializados, desde tecnologías 4.0 hasta servicios empresariales.

La IA figura entre las principales tendencias de IED en 2026. (Schneider/Schneider)

Otra tendencia será la mayor exigencia y complejidad de la IED. Esto implica que la inversión ya no se atraerá únicamente por factores de bajo costo, sino también por estabilidad política, acceso a servicios estratégicos y capacidades de interconexión entre sectores productivos.

Los cambios demográficos globales también marcarán el rumbo de la inversión. La transición hacia poblaciones más envejecidas generará nuevas demandas de bienes y servicios, lo que impactará la configuración de cadenas de valor.

Finalmente, la reconfiguración del talento humano completa el panorama de tendencias para 2026. El mercado laboral global avanza hacia modelos basados en habilidades, donde las competencias técnicas, digitales y socioemocionales adquieren mayor peso que los títulos tradicionales.

Las tendencias proyectadas para 2026 plantean un entorno más exigente, donde la evolución de las Tecnologías de la Información —tanto en multinacionales como en empresas locales— será determinante para el posicionamiento del país en el comercio de servicios.