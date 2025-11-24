Economía y Política

Radiografía preelectoral: Este será el panorama económico que heredará el próximo presidente de Costa Rica en 2026

Costa Rica llega a 2026 con estabilidad fiscal, ingresos tributarios estancados, debilidad interna y un motor exportador amenazado. El país logró escapar de una crisis de endeudamiento en 2018, pero otras crisis quedaron postergadas o nacieron desde entones, y ahora tocan la puerta

Por Josué Alfaro

Quienquiera que asuma la Presidencia de la República de Costa Rica en 2026 recibirá las riendas de un país con una economía aparentemente estable, pero llena de grietas.








Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

